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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты дважды за ночь обстреляли Николаев – мэр

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Войска РФ обстреляли Николаев
Войска РФ обстреляли Николаев
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В ночь на 27 сентября российские войска вновь обстреливали Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам. Есть попадания в разных районах города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода", – написал мэр.

Он призвал жителей города не публиковать фото и видео с мест обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич
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