Оккупанты дважды за ночь обстреляли Николаев – мэр

"Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам. Есть попадания в разных районах города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода", – написал мэр.

Он призвал жителей города не публиковать фото и видео с мест обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)