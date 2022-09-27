Российские истребители атаковали двумя ракетами Одесскую область, ПВО сбила ракеты – ОК "Юг"

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг", опубликованном в Facebook.

Согласно релизу, ракеты класса "воздух – земля" Х-59 были выпущены двумя истребителями СУ-35 со стороны Черного моря, с крымского направления.

"Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе. Тем временем враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу. Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 из направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО", – добавили в командовании.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область ракетами морского, воздушного и наземного базирования. Часть из них сбивает ПВО.

В последние дни РФ активизировала применение иранских дронов-камикадзе Shahed-136 для ударов по региону. 24 сентября оккупанты, используя эти беспилотники, атаковали административное здание в центре Одессы, ночью 26 сентября – поразили военный объект в области. Вечером 27 сентября в Одессе сбили три таких БПЛА.