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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские истребители атаковали двумя ракетами Одесскую область, ПВО сбила ракеты – ОК "Юг"

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Украинская ПВО сбила ракеты, выпущенные истребителями
Украинская ПВО сбила ракеты, выпущенные истребителями
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вечером российские оккупационные войска атаковали ракетами Одесскую область, силы противовоздушной обороны отбили удар.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг", опубликованном в Facebook. 

Согласно релизу, ракеты класса "воздух – земля" Х-59 были выпущены двумя истребителями СУ-35 со стороны Черного моря, с крымского направления. 

"Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе. Тем временем враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу. Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 из направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО", – добавили в командовании.

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Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область ракетами морского, воздушного и наземного базирования. Часть из них сбивает ПВО

В последние дни РФ активизировала применение иранских дронов-камикадзе Shahed-136 для ударов по региону. 24 сентября оккупанты, используя эти беспилотники, атаковали административное здание в центре Одессы, ночью 26 сентября – поразили военный объект в области. Вечером 27 сентября в Одессе сбили три таких БПЛА

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, ПВО, Одесская область, истребители, обстрелы, ракеты, российские оккупанты
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