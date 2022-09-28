За сутки украинские военные уничтожили 400 оккупантов, шесть танков и 12 беспилотников – Генштаб ВСУ

За сутки уничтожено около 400 российских военных.

Другие потери оккупантов составили:

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.