За сутки украинские военные уничтожили 400 оккупантов, шесть танков и 12 беспилотников – Генштаб ВСУ

За сутки уничтожено около 400 российских военных.
Другие потери оккупантов составили:
"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.