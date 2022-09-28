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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские военные уничтожили 400 оккупантов, шесть танков и 12 беспилотников – Генштаб ВСУ

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Россия потеряла в Украине более 2300 танков
Россия потеряла в Украине более 2300 танков
Фото: EPA

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 58 150 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook 28 сентября.

За сутки уничтожено около 400 российских военных. 

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 2312 (+6);
  • боевые бронированные машины – 4889(+8);
  • артиллерийские системы – 1381 (+3);
  • РСЗО – 331;
  • средства ПВО – 175;
  • самолеты – 262 (+1);
  • вертолеты – 224;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12);
  • крылатые ракеты – 242 (+1);
  • корабли /катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3742 (+12);
  • специальная техника – 131.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0T6nRoN1yxW1FYPaSH2G5o2nFWgrtmoVL8ucDygqfC128uh4o79aQiYvuBFjaVDf5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, беспилотники, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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