ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии армии РФ – Бутусов

Как сообщается, Тотиков и еще один оккупант, начальник автомобильной службы в/ч 74268 гвардии капитан Олег Лебедев были похоронены в Рязани (РФ) 25 сентября.
Бутусов отметил, что начальник ракетных войск и артиллерии – "одно из ключевых звеньев" в современной войне.
Журналист добавил, что перед контрнаступлением ВСУ в Харьковской области по штабу оккупантов в Изюме, по сведениям российских источников, был нанесен удар высокоточными американскими ракетами HIMARS.
По данным Бутусова, в этом районе именно штаб 35-й армии РФ отвечал за управление войсками оккупантов, и в их зоне ответственности ВСУ как раз и совершили прорыв.
"Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением", – добавил журналист.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный город.
Зеленский 23 сентября сообщил, что на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории. Всего ВСУ на 27 сентября в ходе контрнаступления освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 сентября в Украине ликвидировано около 57 750 российских оккупантов.