ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии армии РФ – Бутусов

В результате залпа HIMARS по Изюму был ликвидирован российский оккупант полковник Тотиков, сообщил Бутусов Фото: wikipedia.org

Как сообщается, Тотиков и еще один оккупант, начальник автомобильной службы в/ч 74268 гвардии капитан Олег Лебедев были похоронены в Рязани (РФ) 25 сентября.

Бутусов отметил, что начальник ракетных войск и артиллерии – "одно из ключевых звеньев" в современной войне.

Журналист добавил, что перед контрнаступлением ВСУ в Харьковской области по штабу оккупантов в Изюме, по сведениям российских источников, был нанесен удар высокоточными американскими ракетами HIMARS.

По данным Бутусова, в этом районе именно штаб 35-й армии РФ отвечал за управление войсками оккупантов, и в их зоне ответственности ВСУ как раз и совершили прорыв.

"Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением", – добавил журналист.