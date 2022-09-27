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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии армии РФ – Бутусов

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В результате залпа HIMARS по Изюму был ликвидирован российский оккупант полковник Тотиков, сообщил Бутусов
В результате залпа HIMARS по Изюму был ликвидирован российский оккупант полковник Тотиков, сообщил Бутусов
Фото: wikipedia.org

Украинские Вооруженные силы ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова. О его похоронах написало 25 сентября российское региональное издание "Рязанские ведомости", о подробностях сообщил 26 сентября в Facebook главный редактор сайта "Цензор.НЕТ", украинский журналист Юрий Бутусов.

Как сообщается, Тотиков и еще один оккупант, начальник автомобильной службы в/ч 74268 гвардии капитан Олег Лебедев были похоронены в Рязани (РФ) 25 сентября.

Бутусов отметил, что начальник ракетных войск и артиллерии – "одно из ключевых звеньев" в современной войне.

Журналист добавил, что перед контрнаступлением ВСУ в Харьковской области по штабу оккупантов в Изюме, по сведениям российских источников, был нанесен удар высокоточными американскими ракетами HIMARS.

По данным Бутусова, в этом районе именно штаб 35-й армии РФ отвечал за управление войсками оккупантов, и в их зоне ответственности ВСУ как раз и совершили прорыв.

"Теперь понятно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением", – добавил журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0zYGK45Bq6uuu6Vx2vTTa79sjtDo7TZgU4suNX29mQg6MZ7L15Lq1iSLUv8w8k2a8l

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный город.

Зеленский 23 сентября сообщил, что на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории. Всего ВСУ на 27 сентября в ходе контрнаступления освободили от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 сентября в Украине ликвидировано около 57 750 российских оккупантов.

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