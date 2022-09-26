Украинские морпехи за прошедшие сутки уничтожили танк и шесть БМП оккупантов

За прошедшие сутки украинские морские пехотинцы уничтожили пять российских оккупантов, грузовой автомобиль и автомобиль с личным составом.

Кроме этого, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты нанесли огневое поражение по захватчикам, в результате чего были уничтожены танк, шесть БМП, боевая бронированная машина, радиолокационная станция и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами.

Окончательные потери российских оккупантов уточняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

26 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили приблизительно 57 200 оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 500 российских захватчиков.