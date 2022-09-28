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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины российский танковый взвод попытался пойти в наступление, один танк взорвался, два отступили – ОК "Юг"

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Украинские военные на юге страны нанесли очередные потери врагу
Украинские военные на юге страны нанесли очередные потери врагу
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (иллюстративное)

На юге Украины у российских оккупантов нет существенных изменений в составе и положении действующих подразделений, но россияне пытаются подтягивать резервы с крымского направления. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг" в сводке по итогам 27 сентября.

"Обстановка в нашей операционной зоне остается напряженной, развитие ее достаточно динамично, но контроль сил обороны преобладает", – заявили в командовании.

Оккупанты пытались составом танкового взвода провести наступательные действия в направлении Чкалово – Безыменное. Один танк взорвался на противотанковой мине, два – отступили, сообщили в сводке.

Россияне продолжали обстреливать украинские позиции из реактивной и тяжелой артиллерии, танков и минометов, нанесли авиационных и три ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

В свою очередь украинская авиация на южном направлении нанесла пять ударов по врагу. В Баштанском районе Николаевской области был сбит вражеский штурмовик Су-25.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности, контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

"Подтвержденные потери врага составляют: 58 рашистов, танк и семь единиц автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются", – отметили в сводке. 

В командовании обратили внимание, что враг уменьшил вдвое корабельную группировку в Черном море. На маневрировании оставлено шесть единиц флота. Три из них – надводные ракетоносители, на борту которых 24 "Калибра".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Теги: Черное море, танки, Херсонская область, Николаевская область, боеприпасы, война России против Украины, корабли, потери России
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