На юге Украины российский танковый взвод попытался пойти в наступление, один танк взорвался, два отступили – ОК "Юг"

"Обстановка в нашей операционной зоне остается напряженной, развитие ее достаточно динамично, но контроль сил обороны преобладает", – заявили в командовании.

Оккупанты пытались составом танкового взвода провести наступательные действия в направлении Чкалово – Безыменное. Один танк взорвался на противотанковой мине, два – отступили, сообщили в сводке.

Россияне продолжали обстреливать украинские позиции из реактивной и тяжелой артиллерии, танков и минометов, нанесли авиационных и три ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

В свою очередь украинская авиация на южном направлении нанесла пять ударов по врагу. В Баштанском районе Николаевской области был сбит вражеский штурмовик Су-25.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности, контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

"Подтвержденные потери врага составляют: 58 рашистов, танк и семь единиц автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются", – отметили в сводке.

В командовании обратили внимание, что враг уменьшил вдвое корабельную группировку в Черном море. На маневрировании оставлено шесть единиц флота. Три из них – надводные ракетоносители, на борту которых 24 "Калибра".



