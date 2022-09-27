ВСУ сбили в Херсонской области российский беспилотник

По предварительным данным, был сбит БПЛА "Орлан-10" Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook

"Около 11.00 в Херсонском районе при попытке проведения воздушной разведки и наведения огня силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, был сбит БПЛА "Орлан-10".

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