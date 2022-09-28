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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили восемь атак в Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили атаки и нанесли потери врагу
Украинские военные отбили атаки и нанесли потери врагу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безыменное Донецкой области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 28 сентября.

Как сообщили в Генштабе, украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов.

"Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, трех опорных пунктов и семи позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сводке.

Кроме того, за сутки украинские подразделения ПВО уничтожили вражеский самолет, шесть беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, четыре склада с боеприпасами, позиции средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех "Житель". Общие потери уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02z5WNoCNtDjbzE9W6kVR3RgxsXMtnz7RTHjvkGURLQ1gb77bM8qaadAck9SGXP5xYl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Президент Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 сентября в Украине ликвидировано около 57,7 тыс. российских оккупантов, более 2,3 тыс. танков, 175 средств ПВО, 261 самолет, 224 вертолета и другая техника. 

Теги: Первомайское, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, артиллерия, Майорск, Зайцево, Безыменное, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Зализное, потери России
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