Украинские военные отбили восемь атак в Донецкой области – Генштаб ВСУ

Как сообщили в Генштабе, украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов.

"Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, трех опорных пунктов и семи позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сводке.

Кроме того, за сутки украинские подразделения ПВО уничтожили вражеский самолет, шесть беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, четыре склада с боеприпасами, позиции средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех "Житель". Общие потери уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Президент Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 сентября в Украине ликвидировано около 57,7 тыс. российских оккупантов, более 2,3 тыс. танков, 175 средств ПВО, 261 самолет, 224 вертолета и другая техника.