26 сентября погибли трое мирных жителей Донецкой области, 13 ранены – глава ОВА

Кириленко: В Бахмутской общине ночью пострадали Бахмут и Хромово – два человека погибли, четыре получили ранения Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 26 сентября россияне убили троих мирных жителей Донбасса: двух в Бахмуте и одного в Хромово. Еще 13 человек получили ранения", – написал он.

Всего в области с начала российского вторжения погибли 890 человек, 2257 ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кириленко отметил, что наиболее активно в эту ночь оккупанты вели обстрелы на участках фронта в Бахмутском и Покровском районах.

В Бахмутском районе под обстрелы попали Бахмутская, Торецкая и Светлодарская общины.

"В Бахмутской общине пострадали Бахмут и Хромово – два человека погибли, четыре получили ранения. Повреждены два частных и два многоквартирных дома. Вечером под обстрел попал Торецк – без пострадавших, однако в городе частично повреждено электроснабжение. В Светлодарской общине всю ночь продолжались обстрелы Отрадовки и станции Майорск – без жертв", – написал он.

Также, по словам Кириленко, в Покровском районе обстрелам подвергались Марьинская и Авдеевская общины.

"В результате обстрелов повреждены два частных дома в Красногоровке и админздание в Максимильяновке – к счастью, без пострадавших. В Авдеевке ночь прошла спокойно, но к утру – массированный артобстрел. Последствия еще не устанавливаем", – написал он.

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