26 сентября погибли трое мирных жителей Донецкой области, 13 ранены – глава ОВА

"За 26 сентября россияне убили троих мирных жителей Донбасса: двух в Бахмуте и одного в Хромово. Еще 13 человек получили ранения", – написал он.
Всего в области с начала российского вторжения погибли 890 человек, 2257 ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кириленко отметил, что наиболее активно в эту ночь оккупанты вели обстрелы на участках фронта в Бахмутском и Покровском районах.
В Бахмутском районе под обстрелы попали Бахмутская, Торецкая и Светлодарская общины.
"В Бахмутской общине пострадали Бахмут и Хромово – два человека погибли, четыре получили ранения. Повреждены два частных и два многоквартирных дома. Вечером под обстрел попал Торецк – без пострадавших, однако в городе частично повреждено электроснабжение. В Светлодарской общине всю ночь продолжались обстрелы Отрадовки и станции Майорск – без жертв", – написал он.
Также, по словам Кириленко, в Покровском районе обстрелам подвергались Марьинская и Авдеевская общины.
"В результате обстрелов повреждены два частных дома в Красногоровке и админздание в Максимильяновке – к счастью, без пострадавших. В Авдеевке ночь прошла спокойно, но к утру – массированный артобстрел. Последствия еще не устанавливаем", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.