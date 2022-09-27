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ВОЙНА В УКРАИНЕ

26 сентября погибли трое мирных жителей Донецкой области, 13 ранены – глава ОВА

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Кириленко: В Бахмутской общине ночью пострадали Бахмут и Хромово два человека погибли, четыре получили ранения
Кириленко: В Бахмутской общине ночью пострадали Бахмут и Хромово – два человека погибли, четыре получили ранения
Фото: Павло Кириленко / Facebook

26 сентября от российских обстрелов погибли три мирных жителя Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации Павел Кириленко 27 сентября.

"За 26 сентября россияне убили троих мирных жителей Донбасса: двух в Бахмуте и одного в Хромово. Еще 13 человек получили ранения", – написал он.

Всего в области с начала российского вторжения погибли 890 человек, 2257 ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid09RdPyggTWizkkUrXrMpXwfY8RtRVtToNQT8sr6wuT9LexckgnrLEPGjE1w8F9ebMl

Кириленко отметил, что наиболее активно в эту ночь оккупанты вели обстрелы на участках фронта в Бахмутском и Покровском районах.

В Бахмутском районе под обстрелы попали Бахмутская, Торецкая и Светлодарская общины. 

"В Бахмутской общине пострадали Бахмут и Хромово – два человека погибли, четыре получили ранения. Повреждены два частных и два многоквартирных дома. Вечером под обстрел попал Торецк – без пострадавших, однако в городе частично повреждено электроснабжение. В Светлодарской общине всю ночь продолжались обстрелы Отрадовки и станции Майорск – без жертв", – написал он.

Также, по словам Кириленко, в Покровском районе обстрелам подвергались Марьинская и Авдеевская общины.

"В результате обстрелов повреждены два частных дома в Красногоровке и админздание в Максимильяновке – к счастью, без пострадавших. В Авдеевке ночь прошла спокойно, но к утру – массированный артобстрел. Последствия еще не устанавливаем", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0zbDLPYZkAriNrycfRAHqSMhPxFygQwfjg6u3F5asGc7Q5SKc3ZpwVu6CVYbDg5aol

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, раненые, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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