ВСУ отбили все атаки оккупантов на Донбассе в районах 10 населенных пунктов – Генштаб

"За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка [все – в Донецкой области]", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отмечают, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях линии фронта.
Отмечается, что на краматорском направлении оккупанты вели огонь в районах населенных пунктов Голубые Озера, Северск, Верхнекаменское, Двуречное, Дроновка, Закотное и Миньковка, на бахмутском направлении – Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздольевка.
Кроме того, на авдеевском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка, на новопавловском направлении – Егоровка, Угледар, Пречистовка, Богоявленка и Павловка.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.