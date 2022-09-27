ВСУ отбили все атаки оккупантов на Донбассе в районах 10 населенных пунктов – Генштаб

"За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка [все – в Донецкой области]", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях линии фронта.

Отмечается, что на краматорском направлении оккупанты вели огонь в районах населенных пунктов Голубые Озера, Северск, Верхнекаменское, Двуречное, Дроновка, Закотное и Миньковка, на бахмутском направлении – Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздольевка. Кроме того, на авдеевском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка, на новопавловском направлении – Егоровка, Угледар, Пречистовка, Богоявленка и Павловка.