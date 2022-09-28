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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО ВСУ сбила вечером три ракеты оккупантов над Днепропетровской областью, еще одна попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога

Россияне выпустили управляемые авиаракеты Х-59 по объектах в Днепропетровской области з самолетов Су-35, отметило воздушное командование "Восток"
Россияне выпустили управляемые авиаракеты Х-59 по объектах в Днепропетровской области з самолетов Су-35, отметило воздушное командование "Восток"
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Украинские военные вечером 28 сентября сбили три ракеты российских оккупантов над территорией Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Недавний грохот в небе – это успешная работа нашей ПВО, – написал руководитель ОВА в 21.48. – Военные из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью три вражеских ракеты. Две над Синельниковским районом, одну – над Криворожским".

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid02nLh5pzzxc1QEqfiThfij76NjzY8s9AYA2CmiyuwufB9MRjP9Y4nSFsEC7zbVs7PHl

Как отметило воздушное командование "Восток", оккупанты выпустили по объектах в Днепропетровской области управляемые авиаракеты Х-59 з самолетов Су-35.

О ракетной атаке по Кривому Рогу вечером сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул. Одна из них попала в объект гражданской инфраструктуры, подчеркнул он в Facebook в 22.15.

"Около 20.40 враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительны. Идет ликвидация последствий", – указал Вилкул.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/pfbid02eeExMjHPGdEFmfzEhmLn4tmrTN91T8j5xsn1ufiCqQpAhfDVykovVWKS2bVavivul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, самолет, Днепропетровская область, ПВО, Синельниково, ВСУ, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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