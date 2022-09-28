ПВО ВСУ сбила вечером три ракеты оккупантов над Днепропетровской областью, еще одна попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Недавний грохот в небе – это успешная работа нашей ПВО, – написал руководитель ОВА в 21.48. – Военные из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью три вражеских ракеты. Две над Синельниковским районом, одну – над Криворожским".
Как отметило воздушное командование "Восток", оккупанты выпустили по объектах в Днепропетровской области управляемые авиаракеты Х-59 з самолетов Су-35.
О ракетной атаке по Кривому Рогу вечером сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул. Одна из них попала в объект гражданской инфраструктуры, подчеркнул он в Facebook в 22.15.
"Около 20.40 враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительны. Идет ликвидация последствий", – указал Вилкул.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.