ПВО ВСУ сбила вечером три ракеты оккупантов над Днепропетровской областью, еще одна попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога

Россияне выпустили управляемые авиаракеты Х-59 по объектах в Днепропетровской области з самолетов Су-35, отметило воздушное командование "Восток" Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Недавний грохот в небе – это успешная работа нашей ПВО, – написал руководитель ОВА в 21.48. – Военные из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровской областью три вражеских ракеты. Две над Синельниковским районом, одну – над Криворожским".

Как отметило воздушное командование "Восток", оккупанты выпустили по объектах в Днепропетровской области управляемые авиаракеты Х-59 з самолетов Су-35.

О ракетной атаке по Кривому Рогу вечером сообщал глава городской военной администрации Александр Вилкул. Одна из них попала в объект гражданской инфраструктуры, подчеркнул он в Facebook в 22.15.

"Около 20.40 враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительны. Идет ликвидация последствий", – указал Вилкул.

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