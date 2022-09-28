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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В каждый город не долетело как минимум по две ракеты". Украинская ПВО отразила ракетный удар по Запорожью и Днепру, сбиты четыре из пяти Х-59

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Украинские зенитчики сбили четыре из пяти российских ракет Х-59 на востоке Украины
Украинские зенитчики сбили четыре из пяти российских ракет Х-59 на востоке Украины
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Вечером 28 сентября украинские силы ПВО сбили выпущенные российскими истребителями Су-35 ракеты Х-59 класса "воздух – поверхность". Об этом сообщало в Facebook Воздушное командование "Восток" Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что во время ракетного удара оккупанты применили пять управляемых авиационных ракет Х-59 из Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.

"Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка обезвредили 4 из них: одна ракета сбита в Запорожской области, одна – в Криворожском районе [Днепропетровской области], еще две ракеты уничтожены в районе Синельниково [Днепропетровской области]", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid06KehzAA5EhM7DwXXUme71KGUjYXAg2zfEr4LvfrBshh3nSHPvsVBdW1weAqDis6Sl

Глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram подтвердил результативную работу ПВО.

"Сегодня ПВО обезвредило ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело как минимум по две ракеты. Гордимся героями! Благодарны за сохранившиеся жизни и города!", – написал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

Сокращение количества запусков оккупантами современных ракет и переход к использованию менее точных – из "советских" запасов – в ГУР МО, британской разведке и Воздушных силах ВСУ отмечают с июня.

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

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