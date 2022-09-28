"В каждый город не долетело как минимум по две ракеты". Украинская ПВО отразила ракетный удар по Запорожью и Днепру, сбиты четыре из пяти Х-59

Украинские зенитчики сбили четыре из пяти российских ракет Х-59 на востоке Украины Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Уточняется, что во время ракетного удара оккупанты применили пять управляемых авиационных ракет Х-59 из Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.

"Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка обезвредили 4 из них: одна ракета сбита в Запорожской области, одна – в Криворожском районе [Днепропетровской области], еще две ракеты уничтожены в районе Синельниково [Днепропетровской области]", – сказано в сообщении.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram подтвердил результативную работу ПВО.

"Сегодня ПВО обезвредило ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело как минимум по две ракеты. Гордимся героями! Благодарны за сохранившиеся жизни и города!", – написал он.