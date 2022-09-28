В Воздушных силах Украины рассказали, какие российские ракеты сложнее всего сбивать ВСУ

Он отметил, что С-300 не являются такими точными, как крылатые ракеты, но имеют много поражающих элементов, поэтому от них в первую очередь страдает мирное население.

"С-300 – это зенитная ракета, которая имеет свои определенные тактико-технические характеристики. У нас такие же ракеты, но мы их тратим по назначению, расход идет по самолетам, вертолетам, БПЛА. Противник имеет их в избытке и также значительно более новые комплексы – Бук-М2, Бук-М3, "Панцирь", С-400", – сказал он.

Поэтому, пояснил представитель Воздушных сил, излишки С-300 оккупанты используют для ударов по ВСУ и украинской инфраструктуре.

Возможность украинской ПВО сбивать российские С-300 ограничена, признал Игнат.

"Получается, С-300 нужно сбить [с помощью] С-300. В теории это возможно, но на самом деле тяжело", – сказал он.

Спикер ВС ВСУ добавил, что украинским силам ПВО тяжело сбивать ракеты тактических комплексов "Искандер", летящие по баллистической траектории "с бешеной скоростью".

"К сожалению, у нас нет таких средств ПВО, которые могли бы эффективно противодействовать именно этим угрозам", – подытожил Игнат.