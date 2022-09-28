В Воздушных силах Украины рассказали, какие российские ракеты сложнее всего сбивать ВСУ

Он отметил, что С-300 не являются такими точными, как крылатые ракеты, но имеют много поражающих элементов, поэтому от них в первую очередь страдает мирное население.
"С-300 – это зенитная ракета, которая имеет свои определенные тактико-технические характеристики. У нас такие же ракеты, но мы их тратим по назначению, расход идет по самолетам, вертолетам, БПЛА. Противник имеет их в избытке и также значительно более новые комплексы – Бук-М2, Бук-М3, "Панцирь", С-400", – сказал он.
Поэтому, пояснил представитель Воздушных сил, излишки С-300 оккупанты используют для ударов по ВСУ и украинской инфраструктуре.
Возможность украинской ПВО сбивать российские С-300 ограничена, признал Игнат.
"Получается, С-300 нужно сбить [с помощью] С-300. В теории это возможно, но на самом деле тяжело", – сказал он.
Спикер ВС ВСУ добавил, что украинским силам ПВО тяжело сбивать ракеты тактических комплексов "Искандер", летящие по баллистической траектории "с бешеной скоростью".
"К сожалению, у нас нет таких средств ПВО, которые могли бы эффективно противодействовать именно этим угрозам", – подытожил Игнат.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
Сокращение количества запусков оккупантами современных ракет и переход к использованию менее точных – из "советских" запасов – в ГУР МО, британской разведке и Воздушных силах ВСУ отмечают с июня.
30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.
9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.