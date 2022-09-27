В Запорожье после ударов С-300 тушат пожары, повреждены линии электропередачи – ОВА

По его словам, на объектах инфраструктуры, куда произошло попадание, продолжаются пожары.

Также в областном центре повреждена линия электропередачи. Профильные службы, по информации главы ОВА, уже восстанавливают сеть.

"По предварительной информации, пострадавших нет", – добавил в сообщении Старух.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Так, ночью и утром 19 сентября оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью ракетами комплекса С-300. В ночь на 21 сентября ракетному удару российских войск подвергся очередной объект инфраструктуры в областном центре. Вечером 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них сбивает ПВО.