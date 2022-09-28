Украина получит сначала до 16 пусковых установок NASAMS – Игнат

"Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS – это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок", – сказал Игнат.
По словам Игната, дальше необходимо будет учитывать мощности производства и делать все шаги на дипломатическом фронте, чтобы мир помогал Украине этими системами и дальше, так как исходя из площади территории страны, ВСУ требуется "довольно-таки много" подобных ЗРК.
Игнат также рассказал, что переговоры по передаче Украине NASAMS начались еще до войны – в Воздушных силах осознавали, что имеющееся в наличии вооружение морально и физически устаревает, но решения по поставкам принимаются не быстро.
"Это тяжелое вооружение, оно просто так за день-два не передается, требуется множество межгосударственных соглашений, и сам процесс передачи комплекса непростой. Переговоры начались с началом боевых действий, приоритет был именно у NASAMS", – добавил он.
Игнат отметил высокую мобильность этой системы, которая имеет шесть ракет в одной установке – комплекс может быстро отстреляться, свернуться и сменить позицию, что повышает его живучесть. При этом он прогнозирует, что оккупанты будут охотиться на NASAMS с помощью дронов-камикадзе.
Игнат также анонсировал получение ВСУ немецких комплексов IRIS-T. В перспективе, считает он, речь может идти и о поставках в Украину более дальнобойных ЗРК Patriot.
В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности.
1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.
30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.
24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.