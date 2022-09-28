ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получит сначала до 16 пусковых установок NASAMS – Игнат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Первая партия ЗРК NASAMS для Украины может включать в себя до 16 пусковых установок, отметили в Воздушных силах ВСУ
Первая партия ЗРК NASAMS для Украины может включать в себя до 16 пусковых установок, отметили в Воздушных силах ВСУ
Фото: EPA

Первые две батареи зенитных комплексов NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время, подтвердил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 27 сентября на брифинге, который транслировался в YouTube на канале "Військове телебачення України".

"Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS – это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок", – сказал Игнат.

По словам Игната, дальше необходимо будет учитывать мощности производства и делать все шаги на дипломатическом фронте, чтобы мир помогал Украине этими системами и дальше, так как исходя из площади территории страны, ВСУ требуется "довольно-таки много" подобных ЗРК.

Игнат также рассказал, что переговоры по передаче Украине NASAMS начались еще до войны – в Воздушных силах осознавали, что имеющееся в наличии вооружение морально и физически устаревает, но решения по поставкам принимаются не быстро.

"Это тяжелое вооружение, оно просто так за день-два не передается, требуется множество межгосударственных соглашений, и сам процесс передачи комплекса непростой. Переговоры начались с началом боевых действий, приоритет был именно у NASAMS", – добавил он.

Игнат отметил высокую мобильность этой системы, которая имеет шесть ракет в одной установке – комплекс может быстро отстреляться, свернуться и сменить позицию, что повышает его живучесть. При этом он прогнозирует, что оккупанты будут охотиться на NASAMS  с помощью дронов-камикадзе.

Игнат также анонсировал получение ВСУ немецких комплексов IRIS-T. В перспективе, считает он, речь может идти и о поставках в Украину более дальнобойных ЗРК Patriot.

Контекст:

В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности.

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.

24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

Теги: США, Украина, Пентагон, Вооруженные силы Украины, переговоры, военная техника, ПВО, военная помощь, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Юрий Игнат, NASAMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (181527)
2
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (124768)
3
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (121984)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (110024)
5
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (93923)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (83599)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (34116)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (33147)
 
 
 
 