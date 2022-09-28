Украина получит сначала до 16 пусковых установок NASAMS – Игнат

Первая партия ЗРК NASAMS для Украины может включать в себя до 16 пусковых установок, отметили в Воздушных силах ВСУ Фото: EPA

"Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS – это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок", – сказал Игнат.

По словам Игната, дальше необходимо будет учитывать мощности производства и делать все шаги на дипломатическом фронте, чтобы мир помогал Украине этими системами и дальше, так как исходя из площади территории страны, ВСУ требуется "довольно-таки много" подобных ЗРК.

Игнат также рассказал, что переговоры по передаче Украине NASAMS начались еще до войны – в Воздушных силах осознавали, что имеющееся в наличии вооружение морально и физически устаревает, но решения по поставкам принимаются не быстро.

"Это тяжелое вооружение, оно просто так за день-два не передается, требуется множество межгосударственных соглашений, и сам процесс передачи комплекса непростой. Переговоры начались с началом боевых действий, приоритет был именно у NASAMS", – добавил он.

Игнат отметил высокую мобильность этой системы, которая имеет шесть ракет в одной установке – комплекс может быстро отстреляться, свернуться и сменить позицию, что повышает его живучесть. При этом он прогнозирует, что оккупанты будут охотиться на NASAMS с помощью дронов-камикадзе.

Игнат также анонсировал получение ВСУ немецких комплексов IRIS-T. В перспективе, считает он, речь может идти и о поставках в Украину более дальнобойных ЗРК Patriot.