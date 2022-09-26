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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина пока не получила от США зенитные комплексы NASAMS – пресс-секретарь Зеленского

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В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles &amp; Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины
В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Фото: EPA

Украина еще не получила систему противовоздушной обороны NASAMS, а только согласовала их передачу. Об этом в комментарии hromadske сказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

25 сентября в интервью CBS, Зеленский сказал следующее: "Хочу поблагодарить президента [США Джо] Байдена за положительное решение, которое уже принято, и Конгресс США – мы получили NASAMS".

Впрочем, всего неделю назад в Пентагоне заявляли, что Украина получит два комплекса NASAMS в течение двух месяцев. Журналисты hromadske обратились за комментарием к представителю президента Сергею Никифорову, который уточнил: Зеленский говорил о том, что Украина пока получила лишь согласие на передачу NASAMS.

Кроме того, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в эфире шоу "Фронтовая поплава" тоже отметил, что Зеленский мог говорить только о решении передать NASAMS, а не о физическом поступлении этих систем.

Контекст:

В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности.

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.

24 августа, в День Независимости Украины, Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, война, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, Сергей Никифоров, NASAMS
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