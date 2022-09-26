Украина пока не получила от США зенитные комплексы NASAMS – пресс-секретарь Зеленского

В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины Фото: EPA

Впрочем, всего неделю назад в Пентагоне заявляли, что Украина получит два комплекса NASAMS в течение двух месяцев. Журналисты hromadske обратились за комментарием к представителю президента Сергею Никифорову, который уточнил: Зеленский говорил о том, что Украина пока получила лишь согласие на передачу NASAMS.

Кроме того, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в эфире шоу "Фронтовая поплава" тоже отметил, что Зеленский мог говорить только о решении передать NASAMS, а не о физическом поступлении этих систем.