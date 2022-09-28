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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" рассказали, почему оккупанты перешли на иранские дроны-камикадзе, сколько их сбито и как их распознать

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Эффективность иранских дронов Shahed не особо высокая, противник рассчитывал на эффект новизны, считает Гуменюк
Эффективность иранских дронов Shahed не особо высокая, противник рассчитывал на эффект новизны, считает Гуменюк
Фото: Tal Inbar / Twitter

Оккупанты с 10 сентября выпустили по югу Украины более 30 дронов-камикадзе, 22 из них были сбиты. Об этом 28 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube "Військове телебачення України", рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. Только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что российские войска перешли к запускам дронов-камикадзе, поскольку их использование обходится в несколько раз дешевле, чем удары крылатыми ракетами. Кроме того, по мнению Гуменюк, враг полагал, что ВСУ будут испытывать сложности в плане разработки мер противодействия новому на данный момент виду вооружения.

Однако статистика сбитых беспилотников свидетельствует, что украинские защитники работают по иранским беспилотникам эффективно, подчеркнула она. Кроме того, ВСУ продолжают изучать их для повышения эффективности противодействия.

При этом представитель ОК "Юг" отметила, что это, скорее, не изменение тактики оккупантов, а ее развитие, так как от крылатых ракет они полностью не отказались.

Гуменюк отметила, что дроны Shahed не имеет смысла использовать для поражения подразделений или скоплений людей. Соответственно, оккупанты применяют их для ударов по объектам инфраструктуры и конкретным объектам.

"Их характерным признаком является полет на низкой высоте, поэтому их сложнее обнаружить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы. Если люди слышат такой звук, им следует идти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны", – рассказала она.

Контекст:

В сентябре было подтверждено применение Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6. Например, вечером 22 сентября в Николаевской области сбили четыре таких дрона. 23 сентября за несколько часов в Одессе и Днепре сбили еще семь таких БПЛА.

В Одессе тогда два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский. 23 сентября на юге Украины сбили первый Mohajer-6. 24 сентября оккупанты, используя эти беспилотники, атаковали административное здание в центре города, ночью 26 сентября – поразили военный объект в области

Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Помимо этого, обезвредить такой дрон можно средствами радиоэлектронной борьбы.

Гуменюк 26 сентября заверила, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Николаев, Вооруженные силы Украины, вооружение, ПВО, армия РФ, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, инфраструктура, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, дроны
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