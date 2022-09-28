В ОК "Юг" рассказали, почему оккупанты перешли на иранские дроны-камикадзе, сколько их сбито и как их распознать

"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. Только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что российские войска перешли к запускам дронов-камикадзе, поскольку их использование обходится в несколько раз дешевле, чем удары крылатыми ракетами. Кроме того, по мнению Гуменюк, враг полагал, что ВСУ будут испытывать сложности в плане разработки мер противодействия новому на данный момент виду вооружения.

Однако статистика сбитых беспилотников свидетельствует, что украинские защитники работают по иранским беспилотникам эффективно, подчеркнула она. Кроме того, ВСУ продолжают изучать их для повышения эффективности противодействия.

При этом представитель ОК "Юг" отметила, что это, скорее, не изменение тактики оккупантов, а ее развитие, так как от крылатых ракет они полностью не отказались.

Гуменюк отметила, что дроны Shahed не имеет смысла использовать для поражения подразделений или скоплений людей. Соответственно, оккупанты применяют их для ударов по объектам инфраструктуры и конкретным объектам.

"Их характерным признаком является полет на низкой высоте, поэтому их сложнее обнаружить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы. Если люди слышат такой звук, им следует идти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны", – рассказала она.