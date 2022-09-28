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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

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В сентябре российские войска усилили обстрелы Кривого Рога
В сентябре российские войска усилили обстрелы Кривого Рога
Фото: wikipedia.org

Российские оккупационные войска вечером 28 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом в Facebook в 20.44 сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал он.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/pfbid026xTF5zxrptxschtz562xMVHp1ZyRJBQWAFDHk4BdqY5MigU3YwaFvPXn9mQbd3Xyl

В сентябре оккупанты усилили обстрелы Кривого Рога. Так, российские войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59.

До этого с 14-го по 16 сентября оккупанты выпустили по  городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.

Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, ракета, российские оккупанты
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