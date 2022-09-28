Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

Об этом в Facebook в 20.44 сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал он.
В сентябре оккупанты усилили обстрелы Кривого Рога. Так, российские войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59.
До этого с 14-го по 16 сентября оккупанты выпустили по городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.
Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.