Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

Об этом в Facebook в 20.44 сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал он.

В сентябре оккупанты усилили обстрелы Кривого Рога. Так, российские войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59.

До этого с 14-го по 16 сентября оккупанты выпустили по городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.

Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.

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