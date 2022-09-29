В российском Новосибирске сообщили о брошенных в здание военкомата "коктейлях Молотова". Есть задержанный

"По словам военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева, "29 сентября в 6.25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска, в два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью", – говорится в сообщении.
Военком утверждает, что было "возгорание площадью 0,5 м² с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано".
"Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия", – цитирует Кудрявцева "Новосибирь".
После объявления в России о "частичной мобилизации" на войну против Украины в российских регионах участились случаи поджогов военкоматов и административных зданий.
О ряде таких случаев в разных регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, российские СМИ сообщали 21–22 сентября.
25 сентября Telegram-канал Shot проинформировал о новых поджогах военкоматов – в Калининградской, Ленинградской областях (центр – Санкт-Петербург) и в Республике Мордовия. Также "по неустановленным причинам" происходили пожары в Ленинградской, Волгоградской области и других регионах России.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.
После объявления Путиным о мобилизации тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.