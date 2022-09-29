В российском Новосибирске сообщили о брошенных в здание военкомата "коктейлях Молотова". Есть задержанный

"По словам военкома Новосибирской области Евгения Кудрявцева, "29 сентября в 6.25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска, в два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью", – говорится в сообщении.

Военком утверждает, что было "возгорание площадью 0,5 м² с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано".

"Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия", – цитирует Кудрявцева "Новосибирь".

После объявления в России о "частичной мобилизации" на войну против Украины в российских регионах участились случаи поджогов военкоматов и административных зданий.

О ряде таких случаев в разных регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, российские СМИ сообщали 21–22 сентября.

25 сентября Telegram-канал Shot проинформировал о новых поджогах военкоматов – в Калининградской, Ленинградской областях (центр – Санкт-Петербург) и в Республике Мордовия. Также "по неустановленным причинам" происходили пожары в Ленинградской, Волгоградской области и других регионах России.