Евгений Киселев: Такое ощущение, что управляют российскими войсками не генералы и полковники, а лично Путин из Кремля, как Гитлер в бункере в самом конце Второй мировой войны

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев.
"Под Киевом он обосрался. Теперь он обосрался... Последний раз это случилось под Харьковом. Где-нибудь еще произойдет, я думаю, в ближайшем или не в самом ближайшем будущем", – сказал Киселев.
По его словам, это зависит, в частности, от того, как дальше будут управлять оккупационными войсками российские военачальники.
"Потому что такое ощущение, что управляют войсками не генералы и полковники, а лично Владимир Владимирович Путин из Кремля, который, как [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере в самом конце Второй мировой войны пытался сам рисовать стрелки на карте и отправлял в бой полки и дивизии, искренне веря, что "вот-вот сейчас подоспеет чудо-оружие, оружие возмездия – и мы сейчас и большевистские орды на востоке, и их американо-английских союзников на Западе обратим в бегство и спасем Фатерланд", – отметил Киселев.
Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке страны были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области продолжается.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей (около 6% территории на 14 сентября), а также Автономная Республика Крым.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 28 сентября, что после проведения псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях страна-агрессор Россия ставит своей целью захватить всю территорию Донецкой области.