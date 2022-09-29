Евгений Киселев: Такое ощущение, что управляют российскими войсками не генералы и полковники, а лично Путин из Кремля, как Гитлер в бункере в самом конце Второй мировой войны

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев.

"Под Киевом он обосрался. Теперь он обосрался... Последний раз это случилось под Харьковом. Где-нибудь еще произойдет, я думаю, в ближайшем или не в самом ближайшем будущем", – сказал Киселев.

По его словам, это зависит, в частности, от того, как дальше будут управлять оккупационными войсками российские военачальники.

"Потому что такое ощущение, что управляют войсками не генералы и полковники, а лично Владимир Владимирович Путин из Кремля, который, как [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере в самом конце Второй мировой войны пытался сам рисовать стрелки на карте и отправлял в бой полки и дивизии, искренне веря, что "вот-вот сейчас подоспеет чудо-оружие, оружие возмездия – и мы сейчас и большевистские орды на востоке, и их американо-английских союзников на Западе обратим в бегство и спасем Фатерланд", – отметил Киселев.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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