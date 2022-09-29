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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Такое ощущение, что управляют российскими войсками не генералы и полковники, а лично Путин из Кремля, как Гитлер в бункере в самом конце Второй мировой войны

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Путин "под Киевом обосрался", считает Киселев
Путин "под Киевом обосрался", считает Киселев
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин сначала хотел взять Киев за три дня, но потом из-за военных неудач российских оккупантов в Украине его концепция изменилась.

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев.

"Под Киевом он обосрался. Теперь он обосрался... Последний раз это случилось под Харьковом. Где-нибудь еще произойдет, я думаю, в ближайшем или не в самом ближайшем будущем", – сказал Киселев.

По его словам, это зависит, в частности, от того, как дальше будут управлять оккупационными войсками российские военачальники.

"Потому что такое ощущение, что управляют войсками не генералы и полковники, а лично Владимир Владимирович Путин из Кремля, который, как [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере в самом конце Второй мировой войны пытался сам рисовать стрелки на карте и отправлял в бой полки и дивизии, искренне веря, что "вот-вот сейчас подоспеет чудо-оружие, оружие возмездия – и мы сейчас и большевистские орды на востоке, и их американо-английских союзников на Западе обратим в бегство и спасем Фатерланд", – отметил Киселев.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке страны были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области продолжается. 

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей (около 6% территории на 14 сентября), а также Автономная Республика Крым.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 28 сентября, что после проведения псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях страна-агрессор Россия ставит своей целью захватить всю территорию Донецкой области.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, Харьков, захват, оккупация, Евгений Киселев, Алеся Бацман, страна-агрессор, война России против Украины, президент, телеведущий, интервью, деоккупация, контрнаступление
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