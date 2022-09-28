Песков назвал "задачу-минимум" для России относительно войны в Украине

Песков заявил, что "с абсолютной точностью" задача-минимум для РФ – передача под контроль боевиков "ДНР" (в терминах Кремля – "освобождение" от украинских Вооруженных сил) всей территории Донецкой области Украины в административных границах образца 2014 года.

Контекст:

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну на востоке Украины, в результате которой часть территорий Донецкой и Луганской областей перешла под контроль боевиков "ЛДНР", поддерживаемых российскими войсками.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Президент Владимир Зеленский 26 сентября заявил, что постоянные попытки наступления РФ в Донецкой области войдут в историю как одно из самых циничных убийств своих же солдат.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Путин заранее заявил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.