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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков снова заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной

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Песков утверждает, что война продолжается из-за отказа Украины вести переговоры с РФ
Песков утверждает, что война продолжается из-за отказа Украины вести переговоры с РФ
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 27 сентября в очередной раз заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной.

Его цитируют пропагандистские "РИА Новости" и РБК.

По утверждению Пескова, РФ сохраняет готовность вести переговоры с Украиной. 

"Но по мере изменения ситуации меняются и условия… С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается", – заявил он. 

С 23 сентября на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей проходят пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 

Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты, заявлял Путин. При этом глава Кремля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, знает, что "никакого диалога не может быть и мы закончим все возможные будущие дипломатические усилия" в случае "референдумов". 

Зеленский подчеркивал неоднократно, что только Путин может остановить войну.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Дмитрий Песков, переговоры, вторжение, война России против Украины
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