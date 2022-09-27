Песков снова заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной

Его цитируют пропагандистские "РИА Новости" и РБК.

По утверждению Пескова, РФ сохраняет готовность вести переговоры с Украиной.

"Но по мере изменения ситуации меняются и условия… С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается", – заявил он.

С 23 сентября на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей проходят пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты, заявлял Путин. При этом глава Кремля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, знает, что "никакого диалога не может быть и мы закончим все возможные будущие дипломатические усилия" в случае "референдумов".

Зеленский подчеркивал неоднократно, что только Путин может остановить войну.