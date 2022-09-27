Песков снова заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной

Его цитируют пропагандистские "РИА Новости" и РБК.
По утверждению Пескова, РФ сохраняет готовность вести переговоры с Украиной.
"Но по мере изменения ситуации меняются и условия… С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается", – заявил он.
С 23 сентября на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей проходят пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты, заявлял Путин. При этом глава Кремля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, знает, что "никакого диалога не может быть и мы закончим все возможные будущие дипломатические усилия" в случае "референдумов".
Зеленский подчеркивал неоднократно, что только Путин может остановить войну.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.
В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.