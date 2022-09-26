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Глава МАГАТЭ сообщил о переговорах с США о зоне ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Гросси ведет переговоры о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
Гросси ведет переговоры о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
Фото: ЕРА

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 26 сентября в Twitter сообщил, что провел с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс переговоры о зоне ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

"В центре внимания – срочное создание зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины остается приоритетом, и поддержка США высоко ценится", – написал он.  

21 сентября Гросси информировал о старте консультаций с Украиной и Россией по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. 

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС полностью отключили последний рабочий энергоблок, его перевели в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

13 сентября МАГАТЭ сообщило, что инженеры ЗАЭС возобновили работу третьей линии электропередачи, питающей станцию. 17 сентября МАГАТЭ проинформировала, что ЗАЭС после ремонта снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети Украины.

15 сентября совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы Россия прекратила оккупацию ЗАЭС. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, переговоры, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, электростанция, Рафаэль Гросси, Бонни Дженкинс, ЗАЭС
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