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Евросоюз должен ввести санкции против "Росатома" за участие в захвате ЗАЭС – член парламента Финляндии

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Адлеркройц: Любое сотрудничество с "Росатомом" должно быть прекращено
Адлеркройц: Любое сотрудничество с "Росатомом" должно быть прекращено
Фото: Anders Adlercreutz / Facebook

Компанию "Росатом", которая причастна к захвату российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, нужно наказать санкциями. Об этом 24 сентября заявил в интервью Guildhall депутат парламента Финляндии, член комитета по обороне Андерс Адлеркройц.

"Я поддерживаю введение санкций ЕС против "Росатома". В Финляндии мы закрыли проект "Росатома" после российского вторжения в Украину. "Росатом" тесно связан с военно-промышленным комплексом России, эта компания участвовала в захвате Запорожской атомной станции", – сказал он.

Парламентарий считает, что "такие связи с российской военной машиной сами по себе более чем достаточное основание для введения санкций".

"Любое сотрудничество с "Росатомом" должно быть прекращено", – заявил Адлеркройц.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, война, оккупация, Финляндия, АЭС, вторжение, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, безопасность, электростанция, сотрудничество
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