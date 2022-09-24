Евросоюз должен ввести санкции против "Росатома" за участие в захвате ЗАЭС – член парламента Финляндии

"Я поддерживаю введение санкций ЕС против "Росатома". В Финляндии мы закрыли проект "Росатома" после российского вторжения в Украину. "Росатом" тесно связан с военно-промышленным комплексом России, эта компания участвовала в захвате Запорожской атомной станции", – сказал он.
Парламентарий считает, что "такие связи с российской военной машиной сами по себе более чем достаточное основание для введения санкций".
"Любое сотрудничество с "Росатомом" должно быть прекращено", – заявил Адлеркройц.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
По словам главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.