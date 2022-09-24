Евросоюз должен ввести санкции против "Росатома" за участие в захвате ЗАЭС – член парламента Финляндии

Адлеркройц: Любое сотрудничество с "Росатомом" должно быть прекращено Фото: Anders Adlercreutz / Facebook

"Я поддерживаю введение санкций ЕС против "Росатома". В Финляндии мы закрыли проект "Росатома" после российского вторжения в Украину. "Росатом" тесно связан с военно-промышленным комплексом России, эта компания участвовала в захвате Запорожской атомной станции", – сказал он.

Парламентарий считает, что "такие связи с российской военной машиной сами по себе более чем достаточное основание для введения санкций".

"Любое сотрудничество с "Росатомом" должно быть прекращено", – заявил Адлеркройц.

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О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.