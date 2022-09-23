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МАГАТЭ планирует увеличить миссию на ЗАЭС – Шмыгаль

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МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожской АЭС, сообщил Шмыгаль
МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожской АЭС, сообщил Шмыгаль
Фото: ЕРА

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует увеличить состав миссии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 23 февраля на брифинге в Нью-Йорке заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, украинское правительство работает над тем, чтобы организовать международные миссии ООН и ЕС на ЗАЭС.

"Все понимают значимость демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении, МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции", – сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что демилитаризация Запорожской АЭС – это стратегическая задача не только для Украины, но и для всей Европы. 

"Поэтому так важно, чтобы российские войска были выведены не только с Запорожской АЭС, но также из Энергодара. Должна быть создана 30-километровая зона безопасности", – сказал он.

Премьер-министр отметил, что вопрос создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС обсуждался в Нью-Йорке с президентом Франции, премьерами Японии и Новой Зеландии, главами МИД Великобритании, Германии и Индии, с руководством ЕС, а также с главой МАГАТЭ. 

 

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

15 сентября правление МАГАТЭ призвало Россию покинуть Запорожскую АЭС.

22 сентября МАГАТЭ начало "конструктивные и активные" консультации с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС.

Теги: Запорожская АЭС, МАГАТЭ, безопасность, электростанция, Денис Шмыгаль, Кабмин, ЗАЭС
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