МАГАТЭ планирует увеличить миссию на ЗАЭС – Шмыгаль

По его словам, украинское правительство работает над тем, чтобы организовать международные миссии ООН и ЕС на ЗАЭС.

"Все понимают значимость демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении, МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции", – сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что демилитаризация Запорожской АЭС – это стратегическая задача не только для Украины, но и для всей Европы.

"Поэтому так важно, чтобы российские войска были выведены не только с Запорожской АЭС, но также из Энергодара. Должна быть создана 30-километровая зона безопасности", – сказал он.

Премьер-министр отметил, что вопрос создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС обсуждался в Нью-Йорке с президентом Франции, премьерами Японии и Новой Зеландии, главами МИД Великобритании, Германии и Индии, с руководством ЕС, а также с главой МАГАТЭ.