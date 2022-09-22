МАГАТЭ начала консультации с Украиной и РФ по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС

По его словам, МАГАТЭ начали "конструктивные и активные" консультации с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС.

До этого Рафаэль Гросси заявил, что начал консультации по тому же вопросу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

We have begun constructive and active consultations with * Foreign Minister @DmytroKuleba on establishing a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in #Ukraine. pic.twitter.com/5M3TAnx4Yj — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 21, 2022