МАГАТЭ начала консультации с Украиной и РФ по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС

По его словам, МАГАТЭ начали "конструктивные и активные" консультации с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС.
До этого Рафаэль Гросси заявил, что начал консультации по тому же вопросу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
We have begun constructive and active consultations with * Foreign Minister @DmytroKuleba on establishing a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in #Ukraine. pic.twitter.com/5M3TAnx4Yj— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 21, 2022
I have begun consultations in earnest on the Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in #Ukraine. Productive and professional exchange with * Foreign Minister Sergey Lavrov on this issue. pic.twitter.com/yeh7mEWrLv— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 21, 2022
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС полностью отключили последний рабочий энергоблок, его перевели в холодный режим.
12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.
13 сентября МАГАТЭ сообщило, что инженеры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили работу третьей линии электропередачи, питающей станцию.
15 сентября Reuters сообщило, что совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы Россия прекратила оккупацию ЗАЭС.
17 сентября МАГАТЭ заявила, что ЗАЭС после ремонта снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети Украины.