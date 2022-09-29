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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия сегодня боеспособнее любой другой армии в Европе – Ходжес

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Бен Ходжес рассказал, чем украинская армия сильнее российской
Бен Ходжес рассказал, чем украинская армия сильнее российской
Фото: EPA

Украинская армия держит в страхе российских оккупантов, считает бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Почему так происходит, он рассказал в интервью ВВС, опубликованном 29 сентября.

"Российская армия – вторая лучшая армия в Украине. И украинская армия сегодня боеспособнее, пожалуй, любой другой армии в Европе, учитывая опыт, возможности, уверенность. Есть тенденция к росту. Конечно, проблем очень много: этого не хватает, не хватает этого. Мы должны обеспечить большее, удвоить количество HIMARS. Посмотрите, сколько Украина достигла с 16 [HIMARS]. Пусть их будет 30 или 32. Уже одно это оказало бы значительное влияние", – сказал он.

Ходжес заявил, что российский флот прячется за Крымом, так как военные РФ боятся Украины, у которой даже нет военного флота. Российская авиация выполняет большую часть своих полетов над Россией и Беларусью, так как у россиян нет уверенности в защите против украинской противовоздушной обороны, отметил он.

"У Украины явно есть столько возможностей, столько прогресса. Я думаю, что одним из долгосрочных результатов будет установление Соединенными Штатами гораздо более крепких и зрелых двусторонних отношений с Украиной", – сказал генерал.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

C начала июня Украина получает от США реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили около 58 580 российских оккупантов.

Теги: США, Бен Ходжес, ВСУ, война России против Украины, российские военные, HIMARS
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