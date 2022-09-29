Украинская армия сегодня боеспособнее любой другой армии в Европе – Ходжес

"Российская армия – вторая лучшая армия в Украине. И украинская армия сегодня боеспособнее, пожалуй, любой другой армии в Европе, учитывая опыт, возможности, уверенность. Есть тенденция к росту. Конечно, проблем очень много: этого не хватает, не хватает этого. Мы должны обеспечить большее, удвоить количество HIMARS. Посмотрите, сколько Украина достигла с 16 [HIMARS]. Пусть их будет 30 или 32. Уже одно это оказало бы значительное влияние", – сказал он.

Ходжес заявил, что российский флот прячется за Крымом, так как военные РФ боятся Украины, у которой даже нет военного флота. Российская авиация выполняет большую часть своих полетов над Россией и Беларусью, так как у россиян нет уверенности в защите против украинской противовоздушной обороны, отметил он.

"У Украины явно есть столько возможностей, столько прогресса. Я думаю, что одним из долгосрочных результатов будет установление Соединенными Штатами гораздо более крепких и зрелых двусторонних отношений с Украиной", – сказал генерал.