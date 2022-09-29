За сутки ВСУ ликвидировали 430 российских оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 430 захватчиков.

Другие потери российской армии в Украине составили:

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях.", – добавили в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам.