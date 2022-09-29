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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ ликвидировали 430 российских оккупантов – Генштаб

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За сутки ВСУ уничтожили 13 российских танков
За сутки ВСУ уничтожили 13 российских танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили около 58 580 российских оккупантов. Об этом 29 сентября сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 430 захватчиков.

Другие потери российской армии в Украине составили:

  • танки – 2325 (+13);
  • боевые бронированные машины – 4909 (+20);
  • артиллерийские системы – 1385 (+4);
  • РСЗО – 331;
  • средства ПВО – 175;
  • самолеты – 262;
  • вертолеты – 224;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6);
  • крылатые ракеты – 246 (+4);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3751 (+9);
  • специальная техника – 131.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях.", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CwrNh9KDEyR9CufNrbKFEcqZP7U1H9vcgaWfZC8xGTS1QFfLRZE4Jht2woWwGwDel

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Генштаб ВСУ, бронетехника, ВСУ, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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