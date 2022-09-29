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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по оккупантам РФ
Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по оккупантам РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки подразделения украинских Сил обороны отразили атаки российской армии в районах 12 населенных пунктов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян отбили в районах Зайцево, Майорск, Зализное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Новомихайловка, Победа, Павловка и Безымянное (Донецкая область).

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса оккупантов. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, сбили четыре БПЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки ударили по двум командным пунктам, семи районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, одной станции-ретранслятору, трем станциям РЭБ, двум складам с боеприпасами и одному – с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, 27 сентября на запорожском направлении, в районе населенного пункта Токмак, ВСУ уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери личного состава оккупантов уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033cVhC5J4TBkL8cmpHxPM1Hv8ozEJNS9B9enjQdLePZZeNjhkY3Kz2YFXVoAhuXKul

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, Запорожская область, Майорск, Зайцево, ВСУ, война России против Украины, Зализное, Токмак
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