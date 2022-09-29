За сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 12 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Атаки россиян отбили в районах Зайцево, Майорск, Зализное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Новомихайловка, Победа, Павловка и Безымянное (Донецкая область).

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса оккупантов. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, сбили четыре БПЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки ударили по двум командным пунктам, семи районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, одной станции-ретранслятору, трем станциям РЭБ, двум складам с боеприпасами и одному – с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, 27 сентября на запорожском направлении, в районе населенного пункта Токмак, ВСУ уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери личного состава оккупантов уточняются.