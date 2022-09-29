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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ допустили эскалацию на фронте и удары оккупантов по критической инфраструктуре Украины после псевдореферендумов и мобилизации в РФ

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Громов не исключил попытку активизации боевых действий со стороны оккупантов с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей
Громов не исключил попытку активизации боевых действий со стороны оккупантов с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей
Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

После проведения оккупантами так называемых референдумов на захваченных территориях Украины и "частичной" мобилизации в РФ возможна эскалация на фронте и удары российских военных по критической инфраструктуре Украины.

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником группировки своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением противником ударов по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", – сказал Громов.

В то же время он отметил, что "никакие заявления политического руководства страны-террориста ничего не меняют" для Украины – ВСУ "будут бороться до окончательной победы над врагом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: Россия, Украина, референдум, Генштаб ВСУ, захват, мобилизация, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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