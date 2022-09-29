В Генштабе ВСУ допустили эскалацию на фронте и удары оккупантов по критической инфраструктуре Украины после псевдореферендумов и мобилизации в РФ

Громов не исключил попытку активизации боевых действий со стороны оккупантов с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником группировки своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением противником ударов по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", – сказал Громов.

В то же время он отметил, что "никакие заявления политического руководства страны-террориста ничего не меняют" для Украины – ВСУ "будут бороться до окончательной победы над врагом".

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