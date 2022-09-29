Зеленский и Дуда обсудили сфальсифицированные российские референдумы на оккупированных территориях Украины

Зеленский (на фото) поблагодарил Дуду за четкую позицию Польши по непризнанию псевдореферендумов Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что главной темой беседы стала международная реакция на так называемые референдумы, проведенные Россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Указывается, что Зеленский поблагодарил Дуду за четкую позицию Польши по непризнанию псевдореферендумов.

"Собеседники сошлись во мнении о необходимости мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия РФ, которые разрушают основы международного права. Были обсуждены конкретные шаги и меры, над которыми стороны будут работать в этом контексте", – говорится в сообщении ОПУ.

На сайте президента Польши подчеркнули, что Дуда и Зеленский обсудили "дальнейшие действия Польши и Украины перед лицом незаконных и сфальсифицированных российских референдумов на востоке и юге Украины и дальнейшее сотрудничество стран".

Кроме того, темой разговора двух президентов были вопросы военного и оборонного сотрудничества, а также введение совместного погранично-таможенного контроля на всех пунктах пропуска между Польшей и Украиной.

Как подчеркнули в ОПУ, Зеленский поздравил Польшу с официальным открытием газопровода Baltic Pipe.

Накануне, 28 сентября, Зеленский провел серию переговоров в рамках координации действий партнеров в ответ на попытки России незаконно аннексировать часть территории Украины – всего шесть звонков за день.

Офис генпрокурора Украины 28 сентября объявил о подозрении 16 организаторам псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.