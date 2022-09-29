Зеленский и Дуда обсудили сфальсифицированные российские референдумы на оккупированных территориях Украины

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
Отмечается, что главной темой беседы стала международная реакция на так называемые референдумы, проведенные Россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Указывается, что Зеленский поблагодарил Дуду за четкую позицию Польши по непризнанию псевдореферендумов.
"Собеседники сошлись во мнении о необходимости мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия РФ, которые разрушают основы международного права. Были обсуждены конкретные шаги и меры, над которыми стороны будут работать в этом контексте", – говорится в сообщении ОПУ.
На сайте президента Польши подчеркнули, что Дуда и Зеленский обсудили "дальнейшие действия Польши и Украины перед лицом незаконных и сфальсифицированных российских референдумов на востоке и юге Украины и дальнейшее сотрудничество стран".
Кроме того, темой разговора двух президентов были вопросы военного и оборонного сотрудничества, а также введение совместного погранично-таможенного контроля на всех пунктах пропуска между Польшей и Украиной.
Как подчеркнули в ОПУ, Зеленский поздравил Польшу с официальным открытием газопровода Baltic Pipe.
Накануне, 28 сентября, Зеленский провел серию переговоров в рамках координации действий партнеров в ответ на попытки России незаконно аннексировать часть территории Украины – всего шесть звонков за день.
Офис генпрокурора Украины 28 сентября объявил о подозрении 16 организаторам псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.
30 сентября в Кремле планируют подписать договор о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.