ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский и Дуда обсудили сфальсифицированные российские референдумы на оккупированных территориях Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (на фото) поблагодарил Дуду за четкую позицию Польши по непризнанию псевдореферендумов
Зеленский (на фото) поблагодарил Дуду за четкую позицию Польши по непризнанию псевдореферендумов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что главной темой беседы стала международная реакция на так называемые референдумы, проведенные Россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Указывается, что Зеленский поблагодарил Дуду за четкую позицию Польши по непризнанию псевдореферендумов.

"Собеседники сошлись во мнении о необходимости мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия РФ, которые разрушают основы международного права. Были обсуждены конкретные шаги и меры, над которыми стороны будут работать в этом контексте", – говорится в сообщении ОПУ.

На сайте президента Польши подчеркнули, что Дуда и Зеленский обсудили "дальнейшие действия Польши и Украины перед лицом незаконных и сфальсифицированных российских референдумов на востоке и юге Украины и дальнейшее сотрудничество стран".

Кроме того, темой разговора двух президентов были вопросы военного и оборонного сотрудничества, а также введение совместного погранично-таможенного контроля на всех пунктах пропуска между Польшей и Украиной.

Как подчеркнули в ОПУ, Зеленский поздравил Польшу с официальным открытием газопровода Baltic Pipe.

Накануне, 28 сентября, Зеленский провел серию переговоров в рамках координации действий партнеров в ответ на попытки России незаконно аннексировать часть территории Украины – всего шесть звонков за день.

Офис генпрокурора Украины 28 сентября объявил о подозрении 16 организаторам псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

30 сентября в Кремле планируют подписать договор о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.

Теги: Россия, Украина, Польша, референдум, переговоры, газопровод, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, сотрудничество, Baltic Pipe, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
Бекхэм сделал селфи в чане со льдом
Бекхэм сделал селфи в чане со льдом
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины
Никитюк показала селфи с отцом
Никитюк показала селфи с отцом
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
"А где обручальное кольцо?", "Потап, вернись к жене". В сети заподозрили, что Каменских рассталась с мужем
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
  Умер автор хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio. Видео
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (263834)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (196754)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (153341)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (128390)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (120202)
6
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (100812)
7
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (67933)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (46115)
 
 
 
 