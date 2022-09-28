Объявлено о подозрении 16 организаторам псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины

В частности, сообщено о подозрении так называемым председателю "ДНР", председателю "народного совета ДНР" и члену "ЦИК ДНР".
По данным следствия, так называемый глава "народного совета ДНР" созвал и провел внеочередное заседание, в ходе которого был вынесен на рассмотрение и принят фейковый закон "О референдуме "ДНР" по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ" и постановление о его назначении. После чего подозреваемый подписал псевдозакон.
Член "ЦИК ДНР" организовывала работу зарубежных "избирательных участков", решала вопросы финансирования работы "избирательных комиссий" из так называемого бюджета "ДНР" и порядка голосования по адресам проживания.
В Херсонской области сообщено о подозрении главе оккупационной ВГА, его так называемому заместителю, "председателю ЦИК", а также "председателям избиркомов" Генического, Бериславского, Каховского и Скадовского районов.
По данным следствия, в течение июля – сентября 2022 года глава оккупационной ВГА организовывал проведение псевдореферендума. По его указанию создано 206 территориальных и участковых "избирательных комиссий", сформированы реестры избирателей.
Его так называемый заместитель обеспечивал пропаганду и проведение агитационных мероприятий, а глава так называемой ЦИК занималась созданием территориальных "избирательных комиссий", формированием списков избирателей, обустройством помещений и другими организационными вопросами.
Также среди подозреваемых – "председатели избиркомов" Генического, Бериславского, Каховского, Скадовского районов, которые обеспечивали "голосование" в общинах, в том числе путем обхода жителей по месту их жительства.
Ранее уже было сообщено о подозрении "председателю" оккупационной администрации Запорожской области, "председателю" "избирательной комиссии" оккупационной администрации Запорожской области, "председателям" оккупационных администраций Бердянска, Акимовской ОТО, Мелитополя, "председателю" оккупационной Мелитопольской районной администрации.
Служба безопасности Украины назвала подозреваемых пофамильно.
В Донецкой области подозрение от СБУ получили:
На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:
На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:
Следователи СБУ подозревают этих лиц в коллаборационной деятельности.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.