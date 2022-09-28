Объявлено о подозрении 16 организаторам псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины

В частности, сообщено о подозрении так называемым председателю "ДНР", председателю "народного совета ДНР" и члену "ЦИК ДНР".

По данным следствия, так называемый глава "народного совета ДНР" созвал и провел внеочередное заседание, в ходе которого был вынесен на рассмотрение и принят фейковый закон "О референдуме "ДНР" по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ" и постановление о его назначении. После чего подозреваемый подписал псевдозакон.

Член "ЦИК ДНР" организовывала работу зарубежных "избирательных участков", решала вопросы финансирования работы "избирательных комиссий" из так называемого бюджета "ДНР" и порядка голосования по адресам проживания.

В Херсонской области сообщено о подозрении главе оккупационной ВГА, его так называемому заместителю, "председателю ЦИК", а также "председателям избиркомов" Генического, Бериславского, Каховского и Скадовского районов.

По данным следствия, в течение июля – сентября 2022 года глава оккупационной ВГА организовывал проведение псевдореферендума. По его указанию создано 206 территориальных и участковых "избирательных комиссий", сформированы реестры избирателей.

Его так называемый заместитель обеспечивал пропаганду и проведение агитационных мероприятий, а глава так называемой ЦИК занималась созданием территориальных "избирательных комиссий", формированием списков избирателей, обустройством помещений и другими организационными вопросами.

Также среди подозреваемых – "председатели избиркомов" Генического, Бериславского, Каховского, Скадовского районов, которые обеспечивали "голосование" в общинах, в том числе путем обхода жителей по месту их жительства.

Ранее уже было сообщено о подозрении "председателю" оккупационной администрации Запорожской области, "председателю" "избирательной комиссии" оккупационной администрации Запорожской области, "председателям" оккупационных администраций Бердянска, Акимовской ОТО, Мелитополя, "председателю" оккупационной Мелитопольской районной администрации.

Служба безопасности Украины назвала подозреваемых пофамильно.

В Донецкой области подозрение от СБУ получили:

Денис Пушилин, "глава ДНР";

Владимир Бидевка, "председатель народного совета ДНР";

Елена Радомская, "секретарь ЦИК ДНР".

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

Евгений Балицкий, "председатель военно-гражданской администрации" Запорожской области;

Галина Данильченко, исполняющая обязанности "мэра" Мелитополя;

Александр Сауленко, "председатель военно-гражданской администрации" Бердянска;

Галина Катющенко, "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области;

Андрей Сигута, "председатель военно-гражданской администрации" Мелитопольского района;

Максим Зубарев, "председатель" Акимовской общины Мелитопольского района.

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

Владимир Сальдо, "председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области;

Кирилл Стремоусов, "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Херсонской области;

Марина Захарова, "председатель центральной избирательной комиссии" Херсонской области;

Ольга Кулик, "председатель территориальной избирательной комиссии" Генического района;

Тамара Мирошниченко, "председатель территориальной избирательной комиссии" Бериславского района;

Елена Саяхова, "председатель временной избирательной комиссии" Каховского района;

Людмила Козлова, "председатель временной избирательной комиссии" Скадовского района.

Следователи СБУ подозревают этих лиц в коллаборационной деятельности.