Данилов о незаконных российских "референдумах": Только вопрос времени, когда мы выйдем на наши границы и последнего рашиста либо выгоним, либо убьем

Данилов отметил, что в Украине достаточно спокойно относятся к процессам, которые боевики и коллаборанты на оккупированных территориях "себе там придумали". Он подчеркнул, что проводить референдумы на своей территории имеет право только Украина, а все, кто принял участие в организации незаконного голосования, понесут ответственность.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в качестве "наблюдателей" на незаконном российском референдуме присутствовали "политические туристы", приехавшие за деньги – иностранные граждане, которых при этом было бы неправильно называть "представителями" той или иной страны.

"Никаких "стран" там не было и быть не могло, это частное дело этих людей. Все эти граждане нам на сегодняшний день уже известны, в их отношении будут обязательно начаты соответствующие процессы", – сказал он.

Данилов выразил надежду, что международное сообщество отреагирует на попытку аннексии украинских оккупированных территорий, о которой президент РФ Владимир Путин может огласить уже 30 сентября, решительнее, чем в 2014 году, когда Россия смогла аннексировать украинский Крым.

"Увидим, как отреагирует на это мир. Мы начали реагировать 24 февраля, используя максимально наши Вооруженные силы, и они дальше будут продолжать выполнять свои обязанности. Мы всех рашистов будем уничтожать, другого пути к победе у нас нет. Мы предупреждали, чтобы они убрались с нашей земли... Уверен, что победа будет за нами. Это только вопрос времени, когда мы выйдем на наши [международно признанные] границы, и последнего рашиста либо выгоним, либо убьем", – отметил он.

Вечером 27 сентября боевики "ЛДНР", коллаборанты и пропагандистские российские ресурсы опубликовали предварительные "результаты" подсчета "голосов" на псевдореферендумах. Во всех четырех областях (Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой), где на временно оккупированных территориях было организовано "голосование", цифры явки и голосов, отданных за "присоединение" к РФ, приближались к 100%.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "референдумы" российским фарсом, в котором "то, что нарисуют вместо результатов", было известно заранее.