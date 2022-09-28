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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о незаконных российских "референдумах": Только вопрос времени, когда мы выйдем на наши границы и последнего рашиста либо выгоним, либо убьем

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Данилов еще раз подчеркнул незаконность прошедших на оккупированных территориях Украины российских "референдумов"
Данилов еще раз подчеркнул незаконность прошедших на оккупированных территориях Украины российских "референдумов"
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул незаконность состоявшихся на оккупированных территориях Украины российских "референдумов". Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода" 27 сентября.

Данилов отметил, что в Украине достаточно спокойно относятся к процессам, которые боевики и коллаборанты на оккупированных территориях "себе там придумали". Он подчеркнул, что проводить референдумы на своей территории имеет право только Украина, а все, кто принял участие в организации незаконного голосования, понесут ответственность.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в качестве "наблюдателей" на незаконном российском референдуме присутствовали "политические туристы", приехавшие за деньги – иностранные граждане, которых при этом было бы неправильно называть "представителями" той или иной страны.

"Никаких "стран" там не было и быть не могло, это частное дело этих людей. Все эти граждане нам на сегодняшний день уже известны, в их отношении будут обязательно начаты соответствующие процессы", – сказал он.

Данилов выразил надежду, что международное сообщество отреагирует на попытку аннексии украинских оккупированных территорий, о которой президент РФ Владимир Путин может огласить уже 30 сентября, решительнее, чем в 2014 году, когда Россия смогла аннексировать украинский Крым.

"Увидим, как отреагирует на это мир. Мы начали реагировать 24 февраля, используя максимально наши Вооруженные силы, и они дальше будут продолжать выполнять свои обязанности. Мы всех рашистов будем уничтожать, другого пути к победе у нас нет. Мы предупреждали, чтобы они убрались с нашей земли... Уверен, что победа будет за нами. Это только вопрос времени, когда мы выйдем на наши [международно признанные] границы, и последнего рашиста либо выгоним, либо убьем", – отметил он.

Вечером 27 сентября боевики "ЛДНР", коллаборанты и пропагандистские российские ресурсы опубликовали предварительные "результаты" подсчета "голосов" на псевдореферендумах. Во всех четырех областях (Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой), где на временно оккупированных территориях было организовано "голосование", цифры явки и голосов, отданных за "присоединение" к РФ, приближались к 100%.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "референдумы" российским фарсом, в котором "то, что нарисуют вместо результатов", было известно заранее.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования. 

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.

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