Пасечник и Сальдо обратились к Путину с вопросом о присоединение Луганской и Херсонской областей к РФ

Пасечник заявил, якобы на "референдуме" за вхождение в РФ "проголосовали" за 98,4%. В связи с этим он написал, что обращается к властям РФ с вопросом о присоединении.
"Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганской области! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!" – обратился он к Путину.
Сальдо также опубликовал свое обращение к Путину в Telegram. Он заявил, якобы на незаконном референдуме поддержали вхождение в РФ 87% "проголосовавших".
"Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом", – заявил Сальдо.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, на пятый день открылись так называемые участки для голосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.