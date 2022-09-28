Пасечник и Сальдо обратились к Путину с вопросом о присоединение Луганской и Херсонской областей к РФ

Пасечник заявил, якобы на "референдуме" за вхождение в РФ "проголосовали" за 98,4%. В связи с этим он написал, что обращается к властям РФ с вопросом о присоединении.

"Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганской области! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!" – обратился он к Путину.

Сальдо также опубликовал свое обращение к Путину в Telegram. Он заявил, якобы на незаконном референдуме поддержали вхождение в РФ 87% "проголосовавших".

"Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом", – заявил Сальдо.