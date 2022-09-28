Зеленский обсудил псевдореферендумы с Трасс и Трюдо

Зеленский говорил с Трасс и Трюдо о реакции на псевдореферендумы Фото: president.gov.ua

С обоими собеседниками он говорил о реакции международного сообщества на псевдореферендумы, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины.

"Великобритания всегда была одним из лидеров поддержки Украины. Ожидаем лидерства Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", – написал Зеленский о своем разговоре с Трасс.

Как сообщила пресс-служба президента, Трюдо и Зеленский провели "конструктивный обмен мнениями по противодействию российской агрессии на фоне беспрецедентного давления и шантажа со стороны Кремля".

Глава Украинского государства поблагодарил премьера Канады за поддержку, высказанную им в Генеральной Ассамблее ООН, и за принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов.

"Цель этих фейковых референдумов – аннексия новых украинских земель", – подчеркнул он.

Также, согласно релизу, Зеленский поблагодарил Трюдо за санкционную политику в отношении РФ и военную помощь Украине. Кроме того, они обсудили ядерный шантаж со стороны России и Зеленский призвал положить конец этому.

"Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", – резюмировал президент Украины.