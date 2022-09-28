Зеленский обсудил псевдореферендумы с Трасс и Трюдо

С обоими собеседниками он говорил о реакции международного сообщества на псевдореферендумы, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины.
"Великобритания всегда была одним из лидеров поддержки Украины. Ожидаем лидерства Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", – написал Зеленский о своем разговоре с Трасс.
Как сообщила пресс-служба президента, Трюдо и Зеленский провели "конструктивный обмен мнениями по противодействию российской агрессии на фоне беспрецедентного давления и шантажа со стороны Кремля".
Глава Украинского государства поблагодарил премьера Канады за поддержку, высказанную им в Генеральной Ассамблее ООН, и за принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов.
"Цель этих фейковых референдумов – аннексия новых украинских земель", – подчеркнул он.
Также, согласно релизу, Зеленский поблагодарил Трюдо за санкционную политику в отношении РФ и военную помощь Украине. Кроме того, они обсудили ядерный шантаж со стороны России и Зеленский призвал положить конец этому.
"Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", – резюмировал президент Украины.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют Канада, Евросоюз, Франция, Швейцария.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.