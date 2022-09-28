ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил псевдореферендумы с Трасс и Трюдо

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский говорил с Трасс и Трюдо о реакции на псевдореферендумы
Зеленский говорил с Трасс и Трюдо о реакции на псевдореферендумы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября провел телефонные разговоры с премьер-министром Великой Британии Лиз Трасс и главой правительства Канады Джастином Трюдо. Об этом он сообщил в Telegram.

С обоими собеседниками он говорил о реакции международного сообщества на псевдореферендумы, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины.

"Великобритания всегда была одним из лидеров поддержки Украины. Ожидаем лидерства Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", – написал Зеленский о своем разговоре с Трасс. 

Как сообщила пресс-служба президента, Трюдо и Зеленский провели "конструктивный обмен мнениями по противодействию российской агрессии на фоне беспрецедентного давления и шантажа со стороны Кремля".

Глава Украинского государства поблагодарил премьера Канады за поддержку, высказанную им в Генеральной Ассамблее ООН, и за принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов. 

"Цель этих фейковых референдумов – аннексия новых украинских земель", – подчеркнул он. 

Также, согласно релизу, Зеленский поблагодарил Трюдо за санкционную политику в отношении РФ и военную помощь Украине. Кроме того, они обсудили ядерный шантаж со стороны России и Зеленский призвал положить конец этому. 

"Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", – резюмировал президент Украины. 

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют КанадаЕвросоюзФранцияШвейцария.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, ядерное оружие, референдум, военная помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, Джастин Трюдо, Лиз Трасс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства G
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу G
Дмитрий ГОРДОН
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (201963)
2
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (133707)
3
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (128856)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (124531)
5
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (124451)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (97585)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (60515)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (37720)
 
 
 
 