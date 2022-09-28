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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц пообещал Зеленскому, что Германия не признает российские псевдореферендумы

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Шольц и Зеленский обсудили поддержку Украины
Шольц и Зеленский обсудили поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Во время переговоров стороны затронули вопросы военно-политической и экономической ситуации в Украине. Также лидеры государств обсудили и дальнейшую поддержку в рамках восстановления Украины.

По словам Шольца, Германия продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную поддержку, а также помощь в защите ее суверенитета и территориальной целостности. В том числе речь идет и о поставках оружия.

"[Говоря] о ситуации на незаконно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результатов фиктивных референдумов, – говорится в сообщении.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

В то же время по поводу тяжелого вооружения Шольц отмечал, что Германия "не пытается действовать односторонне", поэтому боевые танки Украина пока не получит. В то же время ФРГ обязалась поставить Украине 30 зенитных САУ Gepard, а также САУ Panzerhaubitze 2000 (часть из них – совместно с Нидерландами), общее количество которых в распоряжении ВСУ достигнет 22 единиц.

Шольц 20 сентября уже высказывался на тему фиктивных российских "референдумов" и заявил, что их результаты не будут признаны. Кроме того, канцлер ФРГ предостерег президента РФ Владимира Путина от применения ядерного оружия.

Теги: Россия, Германия, Украина, оккупация, ФРГ, военная техника, военная помощь, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц, российские оккупанты, деоккупация
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