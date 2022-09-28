Шольц пообещал Зеленскому, что Германия не признает российские псевдореферендумы

Во время переговоров стороны затронули вопросы военно-политической и экономической ситуации в Украине. Также лидеры государств обсудили и дальнейшую поддержку в рамках восстановления Украины.

По словам Шольца, Германия продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную поддержку, а также помощь в защите ее суверенитета и территориальной целостности. В том числе речь идет и о поставках оружия.

"[Говоря] о ситуации на незаконно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результатов фиктивных референдумов, – говорится в сообщении.