Шольц получил положительный результат теста на COVID-19 и ушел на карантин

По словам пресс-секретаря Шольца Штеффена Хебестрейта, канцлер отменил все публичные выступления на этой неделе, но планирует виртуально участвовать во внутренних правительственных заседаниях.
Шольц вернулся из двухдневной официальной поездки в страны Персидского залива 27 сентября, а до этого был на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа 2022 года заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.
14 сентября на пресс-конференции Гебрейесус сообщил, что количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 резко сократилось, это шанс воспользоваться возможностью покончить с пандемией.
19 сентября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден (который в августе сам перенес коронавирусную инфекцию) заявил, что в США закончилась пандемия COVID-19.