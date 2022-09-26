Шольц получил положительный результат теста на COVID-19 и ушел на карантин

По словам пресс-секретаря Шольца Штеффена Хебестрейта, канцлер отменил все публичные выступления на этой неделе, но планирует виртуально участвовать во внутренних правительственных заседаниях.

Шольц вернулся из двухдневной официальной поездки в страны Персидского залива 27 сентября, а до этого был на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.