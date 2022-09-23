Япония в октябре откроет границы для туризма, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса

"Наконец Япония снова откроет границы. Возвращены безвизовый режим, отсутствие дневного лимита и бесплатные индивидуальные визиты", – написал он.

Как сообщает издание The Japan Times, ограничения будут сняты 11 октября. Правительство страны также запустит общенациональную программу скидок на поездки, которая была отложена из-за распространения инфекции COVID-19.

Finally, Japan will reopen the border. Visa waiver is back, no daily limit and free individual visits. — KONO Taro (@konotaromp) September 22, 2022