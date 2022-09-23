Япония в октябре откроет границы для туризма, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса

"Наконец Япония снова откроет границы. Возвращены безвизовый режим, отсутствие дневного лимита и бесплатные индивидуальные визиты", – написал он.
Как сообщает издание The Japan Times, ограничения будут сняты 11 октября. Правительство страны также запустит общенациональную программу скидок на поездки, которая была отложена из-за распространения инфекции COVID-19.
Finally, Japan will reopen the border. Visa waiver is back, no daily limit and free individual visits.— KONO Taro (@konotaromp) September 22, 2022
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
14 сентября 2022 года гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что конец пандемии близок. "Если мы не воспользуемся этой возможностью сейчас, мы рискуем получить больше вариантов, больше смертей, больше сбоев и больше неопределенности", – сказал он.