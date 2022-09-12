Япония хочет снять ограничения на въезд из-за COVID-19 – СМИ

Источники сообщили, что Япония хочет возродить экономику, сильно пострадавшую на фоне пандемии коронавируса.
Отмечается, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды столкнулась с давлением со стороны бизнеса с целью ослабить ограничения для иностранных туристов и, вероятно, решит, как ослабить меры пограничного контроля, уже на следующей неделе.
Так, в дополнение к отмене ограничения на въезд правительство также обсудит, разрешать ли иностранным туристам путешествовать без гида. На сегодняшний день в страну разрешено въезжать в день максимум до 50 000 человек.
Ранее 12 сентября главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство рассмотрит вопрос о том, как ослабить ограничения, введенные в связи с COVID-19, "поддерживая баланс между предотвращением распространения инфекции" и поощрением "социальной и экономической деятельности".
Япония, пишет Kyodo News, подвергается критике внутри страны и за рубежом за то, что не успевает за другими странами в вопросе открытия границ, а также требует от туристов получения визы и постоянного ношения маски во время поездки.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.
После начала вторжения РФ в Украину 24 февраля Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
4 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине увеличивается число новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.