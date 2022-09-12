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ВОЗ: в октябре в Украине будет новый пик короновируса, а основные поставщики кислорода находятся в оккупации

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С начала полномасштабного вторжения России ВОЗ подтвердила более 500 атак на украинскую инфраструктуру здравоохранения
С начала полномасштабного вторжения России ВОЗ подтвердила более 500 атак на украинскую инфраструктуру здравоохранения
Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что заболеваемость COVID-19 в Украине в октябре достигнет пика и больницы в условиях войны могут не справиться. Об этом 12 сентября на конференции Европейского регионального комитета ВОЗ в Тель-Авиве (Израиль) заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Reuters.

По его словам, ВОЗ фиксирует рост числа заболевших. К началу октября больницы в Украине могут приблизиться к "порогу вместимости", считает Гебрейесус.

Он озвучил опасения, что в лечебных учреждениях может снова начаться нехватка кислорода. Причина – основные основные источники снабжения находятся в оккупированных частях страны.

С начала полномасштабного вторжения России ВОЗ подтвердила более 500 атак на украинскую инфраструктуру здравоохранения, в результате которых погибло около 100 человек, пишет агентство. 

Эксперты также бьют тревогу по поводу возможной вспышки полиомиелита из-за "пробелов в охвате иммунизацией и массовых перемещений населения, связанных с войной", цитирует Гебрейесуса Reuters.

Контекст:

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

29 мая Кузин подчеркивал, что во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 и причин для ее прекращения нет. "В настоящее время используются две вакцины – CoronaVac и Pfizer. Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух", – говорил главный санврач.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 4 сентября сообщил, что Украина вынуждена была разорвать контракты на поставку вакцин от коронавируса с целью экономии средств государственного бюджета. "Это позволило минимизировать те финансовые риски, которые были", – сказал он.

Теги: медицина, ВОЗ, война России против Украины, полиомиелит, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, прививки
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