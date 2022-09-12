ВОЗ: в октябре в Украине будет новый пик короновируса, а основные поставщики кислорода находятся в оккупации

С начала полномасштабного вторжения России ВОЗ подтвердила более 500 атак на украинскую инфраструктуру здравоохранения Фото: ЕРА

По его словам, ВОЗ фиксирует рост числа заболевших. К началу октября больницы в Украине могут приблизиться к "порогу вместимости", считает Гебрейесус.

Он озвучил опасения, что в лечебных учреждениях может снова начаться нехватка кислорода. Причина – основные основные источники снабжения находятся в оккупированных частях страны.

С начала полномасштабного вторжения России ВОЗ подтвердила более 500 атак на украинскую инфраструктуру здравоохранения, в результате которых погибло около 100 человек, пишет агентство.

Эксперты также бьют тревогу по поводу возможной вспышки полиомиелита из-за "пробелов в охвате иммунизацией и массовых перемещений населения, связанных с войной", цитирует Гебрейесуса Reuters.