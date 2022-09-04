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В Украине начинается осенняя волна COVID-19 – Кузин

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Кузин отметил, что растет число и выявлений, и госпитализаций
Кузин отметил, что растет число и выявлений, и госпитализаций
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине увеличивается число новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 4 сентября.

"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и которые заболели", – сказал он.

Главный санитарный врач Украины назвал происходящее "ожидаемым" явлением.

"Уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19 и спадать он начнет в марте – апреле, а может, и в начале мая", – объяснил Кузин.

По его словам, еще несколько месяцев назад можно было говорить о существовании "проблемы выявления коронавирусной болезни", но в процесс диагностики включается все больше лабораторий.

"Мы фиксируем рост по количеству тестирований от недели к неделе почти на 10–15%. Если за прошлую неделю было 56,5 тыс. тестирований, сейчас это 62 тыс. тестов. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи. Но сегодня государственные лаборатории полностью работают на обнаружение COVID-19, а также работают и частные. И мы видим, что по уровню тестирования система уже приближается к своим обычным темпам", – подчеркнул Кузин.

Он также отметил увеличение показателя госпитализаций пациентов с COVID-19.

"За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас – около 3,1 тыс. пациентов в течение недели", – сообщил Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабинет Министров продлил его до 31 декабря.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, статистика, болезнь, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин, тестирование
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