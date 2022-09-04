В Украине начинается осенняя волна COVID-19 – Кузин

"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и которые заболели", – сказал он.
Главный санитарный врач Украины назвал происходящее "ожидаемым" явлением.
"Уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19 и спадать он начнет в марте – апреле, а может, и в начале мая", – объяснил Кузин.
По его словам, еще несколько месяцев назад можно было говорить о существовании "проблемы выявления коронавирусной болезни", но в процесс диагностики включается все больше лабораторий.
"Мы фиксируем рост по количеству тестирований от недели к неделе почти на 10–15%. Если за прошлую неделю было 56,5 тыс. тестирований, сейчас это 62 тыс. тестов. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи. Но сегодня государственные лаборатории полностью работают на обнаружение COVID-19, а также работают и частные. И мы видим, что по уровню тестирования система уже приближается к своим обычным темпам", – подчеркнул Кузин.
Он также отметил увеличение показателя госпитализаций пациентов с COVID-19.
"За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас – около 3,1 тыс. пациентов в течение недели", – сообщил Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
В Украине действует карантин, последний раз, 19 августа, Кабинет Министров продлил его до 31 декабря.