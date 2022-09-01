В китайском городе Чэнду ввели локдаун из-за вспышки COVID-19

Решение о введении локдауна было принято после того, как за один день было зарегистрировано 157 случаев заболевания коронавирусом.

Население города составляет 21 млн человек, и на его долю приходится около 1,7% ВВП Китая. Город известен своими производителями электроники и автомобилей, в том числе Toyota Motor Corp. и Volkswagen China, Intel Corp, Foxconn Technology Group – крупнейший в мире производитель iPhone и других устройств Apple Inc.

В период локдауна жители города должны оставаться дома, кроме исключительных ситуаций, таких как неотложная медицинская помощь. Семьи могут отправлять одного человека раз в день за продуктами. Покинуть город они могут только после получения отрицательного результата теста за последние 24 часа.