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"Ситуация выглядит тревожной". КГГА заявила о росте заболеваемости COVID-19

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В Киеве возросло число заразившихся коронавирусом
В Киеве возросло число заразившихся коронавирусом
Фото: ЕРА

В Киеве за последнюю неделю коронавирусной инфекцией заразились втрое больше людей, чем неделей ранее. Об этом 23 августа заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА отметили, что с 8-го по 14 августа в столице было зафиксировано 316 случаев COVID, а с 15-го до 21 августа заболели 956 человек.

"На самом деле ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к маске и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук. Кроме того, обязательно соблюдать правила: заболел – сиди дома, обращаться к врачу в случае малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений от коронавируса и не подвергать опасности тех, кто рядом", – заявила Гинзбург.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по заболеваемости и вакцинации от COVID-19. По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. Как минимум одну дозу вакцины получили 15,7 млн украинцев.

В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

19 августа Кабмин продлил карантин до 31 декабря 2022 года на всей территории Украины.

Теги: Киев, вирус, Валентина Гинзбург, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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