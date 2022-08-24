"Ситуация выглядит тревожной". КГГА заявила о росте заболеваемости COVID-19

В КГГА отметили, что с 8-го по 14 августа в столице было зафиксировано 316 случаев COVID, а с 15-го до 21 августа заболели 956 человек.
"На самом деле ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к маске и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук. Кроме того, обязательно соблюдать правила: заболел – сиди дома, обращаться к врачу в случае малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений от коронавируса и не подвергать опасности тех, кто рядом", – заявила Гинзбург.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по заболеваемости и вакцинации от COVID-19. По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли. Как минимум одну дозу вакцины получили 15,7 млн украинцев.
В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
19 августа Кабмин продлил карантин до 31 декабря 2022 года на всей территории Украины.