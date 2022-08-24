"Ситуация выглядит тревожной". КГГА заявила о росте заболеваемости COVID-19

В КГГА отметили, что с 8-го по 14 августа в столице было зафиксировано 316 случаев COVID, а с 15-го до 21 августа заболели 956 человек.

"На самом деле ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к маске и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук. Кроме того, обязательно соблюдать правила: заболел – сиди дома, обращаться к врачу в случае малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений от коронавируса и не подвергать опасности тех, кто рядом", – заявила Гинзбург.