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Премьер Японии Кисида заболел COVID-19

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 августа сделал прививку от коронавируса
Премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 августа сделал прививку от коронавируса
Фото: ЕРА

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 августа сообщает японское агентство Kyodo.

Кисида, который сделал 12 августа четвертую прививку от коронавируса, получил положительный результат за день до того, как ему предстояло вернуться на работу после недельного отпуска.

Симптомы заболевания – лихорадка и кашель – проявили у Кисиды в субботу, 20 августа. В канцелярии премьера заявили, что болезнь протекает в легкой форме.

Ожидается, что Кисида в ближайшее время будет выполнять обязанности удаленно из своей резиденции.

Контекст:

Kyodo отмечает, что сейчас Япония переживает седьмую волну эпидемии COVID-19. В последние дни в стране регистрируют более 250 тыс. новых случаев заражения.

С начала пандемии, по данным ВОЗ, в стране подтверждено более 16,4 млн случаев COVID-19, более 36 тыс. пациентов скончались.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.

За последние четыре недели количество зарегистрированных смертей от коронавируса во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю от COVID-19 умерло 15 тыс. человек.

Теги: Япония, вирус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Фумио Кисида
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