Премьер Японии Кисида заболел COVID-19

Кисида, который сделал 12 августа четвертую прививку от коронавируса, получил положительный результат за день до того, как ему предстояло вернуться на работу после недельного отпуска.

Симптомы заболевания – лихорадка и кашель – проявили у Кисиды в субботу, 20 августа. В канцелярии премьера заявили, что болезнь протекает в легкой форме.

Ожидается, что Кисида в ближайшее время будет выполнять обязанности удаленно из своей резиденции.