Премьер Японии Кисида заболел COVID-19

Кисида, который сделал 12 августа четвертую прививку от коронавируса, получил положительный результат за день до того, как ему предстояло вернуться на работу после недельного отпуска.
Симптомы заболевания – лихорадка и кашель – проявили у Кисиды в субботу, 20 августа. В канцелярии премьера заявили, что болезнь протекает в легкой форме.
Ожидается, что Кисида в ближайшее время будет выполнять обязанности удаленно из своей резиденции.
Kyodo отмечает, что сейчас Япония переживает седьмую волну эпидемии COVID-19. В последние дни в стране регистрируют более 250 тыс. новых случаев заражения.
С начала пандемии, по данным ВОЗ, в стране подтверждено более 16,4 млн случаев COVID-19, более 36 тыс. пациентов скончались.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.
За последние четыре недели количество зарегистрированных смертей от коронавируса во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю от COVID-19 умерло 15 тыс. человек.