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Джокович не примет участия в US Open из-за отсутствия вакцинации от COVID-19

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Джокович является шестой ракеткой мира
Джокович является шестой ракеткой мира
Фото: EPA

Сербский теннисист Новак Джокович, который отказывается вакцинироваться от COVID-19, объявил 25 августа в Twitter, что не сможет в нынешнем году принять участия в Открытом чемпионате США (US Open).

"К сожалению, в этот раз я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. [...] Удачи моим друзьям-игрокам. Буду поддерживать хорошую форму и позитивный настрой и ждать возможности снова выступить на соревнованиях", – написал он.

Директор US Open Стэйси Алластер назвала Джоковича "великим чемпионом" и выразила сожаление, что его не будет на турнире в 2022 году, сообщил сайт соревнований 25 августа.

"Он не может въехать в страну из-за политики федерального правительства в отношении вакцинации неграждан США. Мы с нетерпением ждем встречи с Новаком еще на Открытом чемпионате США 2023 года", – заявила Аллистер.

Не вакцинированные от COVID-19 иностранцы не могут въехать в США или Канаду, а Джокович заявил, что не сделает прививку, "даже если это помешает ему участвовать в определенных турнирах", отмечает CBS News.

Контекст:

Джокович занимает шестую строчку рейтинга ATP, он один из самых титулованных теннисистов. Известен скептическими высказываниями о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Из-за отказа привиться Джокович в начале текущего года уже пропустил один из турниров Большого шлема – Australian Open. Перед прилетом в Австралию серб сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19). После приземления Джоковича в аэропорту Мельбурна его визу аннулировали, и 16 января серба депортировали из Австралии.

На двух других турнирах Большого шлема Джокович играл – на Roland Garros во Франции и на Wimbledon в Великобритании (выиграл его).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, теннис, вакцинация, чемпионат, Новак Джокович, иностранцы, соревнования, инфекция, US Open, коронавирус, прививки, турнир
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