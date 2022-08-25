Джокович не примет участия в US Open из-за отсутствия вакцинации от COVID-19

"К сожалению, в этот раз я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. [...] Удачи моим друзьям-игрокам. Буду поддерживать хорошую форму и позитивный настрой и ждать возможности снова выступить на соревнованиях", – написал он.
Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. * Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. * See you soon tennis world! *— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022
Директор US Open Стэйси Алластер назвала Джоковича "великим чемпионом" и выразила сожаление, что его не будет на турнире в 2022 году, сообщил сайт соревнований 25 августа.
"Он не может въехать в страну из-за политики федерального правительства в отношении вакцинации неграждан США. Мы с нетерпением ждем встречи с Новаком еще на Открытом чемпионате США 2023 года", – заявила Аллистер.
Не вакцинированные от COVID-19 иностранцы не могут въехать в США или Канаду, а Джокович заявил, что не сделает прививку, "даже если это помешает ему участвовать в определенных турнирах", отмечает CBS News.
Джокович занимает шестую строчку рейтинга ATP, он один из самых титулованных теннисистов. Известен скептическими высказываниями о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Из-за отказа привиться Джокович в начале текущего года уже пропустил один из турниров Большого шлема – Australian Open. Перед прилетом в Австралию серб сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19). После приземления Джоковича в аэропорту Мельбурна его визу аннулировали, и 16 января серба депортировали из Австралии.
На двух других турнирах Большого шлема Джокович играл – на Roland Garros во Франции и на Wimbledon в Великобритании (выиграл его).