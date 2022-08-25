Джокович не примет участия в US Open из-за отсутствия вакцинации от COVID-19

"К сожалению, в этот раз я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. [...] Удачи моим друзьям-игрокам. Буду поддерживать хорошую форму и позитивный настрой и ждать возможности снова выступить на соревнованиях", – написал он.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. * Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. * See you soon tennis world! * — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Директор US Open Стэйси Алластер назвала Джоковича "великим чемпионом" и выразила сожаление, что его не будет на турнире в 2022 году, сообщил сайт соревнований 25 августа.

"Он не может въехать в страну из-за политики федерального правительства в отношении вакцинации неграждан США. Мы с нетерпением ждем встречи с Новаком еще на Открытом чемпионате США 2023 года", – заявила Аллистер.

Не вакцинированные от COVID-19 иностранцы не могут въехать в США или Канаду, а Джокович заявил, что не сделает прививку, "даже если это помешает ему участвовать в определенных турнирах", отмечает CBS News.