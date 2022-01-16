Джоковича депортировали из Австралии – СМИ

Сербский теннисист был замечен на борту рейса из Мельбурна в Дубай через несколько часов после того, как суд отклонил его апелляцию на решение об аннулировании визы из-за отсутствия документов о вакцинации от COVID-19.

Самолет вылетел из Мельбурна в 13.30 по киевскому времени.

Джокович намеревался защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису, однако федеральный суд признал законным решение министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, который 14 января повторно аннулировал визу серба.

Комментируя результат апелляции, Джокович заявил, что "крайне разочарован решением", но уважает решение суда и будет "сотрудничать с соответствующими органами" при отъезде из Австралии.