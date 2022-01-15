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Джоковича в Австралии задержала пограничная служба – СМИ

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По мнению министра иммиграции Австралии, Джокович (на фото) "воспринимается некоторыми как талисман" антивакцинаторов
По мнению министра иммиграции Австралии, Джокович (на фото) "воспринимается некоторыми как талисман" антивакцинаторов
Фото: ЕРА

Утром 15 января пограничная служба Австралии по решению суда задержала сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает CNN.

Джоковича, которому накануне повторно аннулировали австралийскую визу, допросили представители пограничной службы Австралии, но место допроса не раскрывают с целью обеспечения безопасности звезды тенниса и избежания "цирка в СМИ". 

Дело Джоковича суд рассмотрит 16 января, ночь субботы он проведет в предварительном заключении, отмечает телеканал. Как пишет The Associated Press, теннисист уже находится под стражей в отеле. 

Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).

5 января, после приземления в аэропорту Мельбурна, визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл суд. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилету в Австралию. 

Однако министр иммиграции Австралии Алекс Хоук 14 января повторно аннулировал визу Джоковича и теннисисту грозит депортация.

Как пишет The Associated Press, Джокович признал, что его проездной документ был составлен неверно. Однако неверная информация о поездке не является причиной, по которой Хоук решил, что депортация Джоковича отвечает общественным интересам, отмечает агентство.

15 января адвокаты Джоковича подали в суд документы, в которых говорится, что австралийский министр заявил: теннисист "воспринимается некоторыми как талисман общества, настроенного против вакцинации". 

Присутствие Джоковича в Австралии может представлять риск для здоровья и "хорошего порядка" австралийской общественности, считает Хоук.

Контекст:

Джокович – первая ракетка мира, действующий победитель Australian Open, он девять раз выигрывал турнир.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

На 15 января 2022 года в мире, по данным ВОЗ, подтвердили 318,6 млн случаев коронавирусной инфекции (в Австралии – 1,2 млн.). Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года, в Австралии, по данным Bloomberg, полностью привито более 77% населения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Австралия, теннис, депортация, Мельбурн, Australian Open, Новак Джокович, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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