Джоковича в Австралии задержала пограничная служба – СМИ

Джоковича, которому накануне повторно аннулировали австралийскую визу, допросили представители пограничной службы Австралии, но место допроса не раскрывают с целью обеспечения безопасности звезды тенниса и избежания "цирка в СМИ".
Дело Джоковича суд рассмотрит 16 января, ночь субботы он проведет в предварительном заключении, отмечает телеканал. Как пишет The Associated Press, теннисист уже находится под стражей в отеле.
Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).
5 января, после приземления в аэропорту Мельбурна, визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл суд. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилету в Австралию.
Однако министр иммиграции Австралии Алекс Хоук 14 января повторно аннулировал визу Джоковича и теннисисту грозит депортация.
Как пишет The Associated Press, Джокович признал, что его проездной документ был составлен неверно. Однако неверная информация о поездке не является причиной, по которой Хоук решил, что депортация Джоковича отвечает общественным интересам, отмечает агентство.
15 января адвокаты Джоковича подали в суд документы, в которых говорится, что австралийский министр заявил: теннисист "воспринимается некоторыми как талисман общества, настроенного против вакцинации".
Присутствие Джоковича в Австралии может представлять риск для здоровья и "хорошего порядка" австралийской общественности, считает Хоук.
Джокович – первая ракетка мира, действующий победитель Australian Open, он девять раз выигрывал турнир.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
На 15 января 2022 года в мире, по данным ВОЗ, подтвердили 318,6 млн случаев коронавирусной инфекции (в Австралии – 1,2 млн.). Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года, в Австралии, по данным Bloomberg, полностью привито более 77% населения.