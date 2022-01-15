Джоковича в Австралии задержала пограничная служба – СМИ

По мнению министра иммиграции Австралии, Джокович (на фото) "воспринимается некоторыми как талисман" антивакцинаторов Фото: ЕРА

Джоковича, которому накануне повторно аннулировали австралийскую визу, допросили представители пограничной службы Австралии, но место допроса не раскрывают с целью обеспечения безопасности звезды тенниса и избежания "цирка в СМИ".

Дело Джоковича суд рассмотрит 16 января, ночь субботы он проведет в предварительном заключении, отмечает телеканал. Как пишет The Associated Press, теннисист уже находится под стражей в отеле.

Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).

5 января, после приземления в аэропорту Мельбурна, визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл суд. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилету в Австралию.

Однако министр иммиграции Австралии Алекс Хоук 14 января повторно аннулировал визу Джоковича и теннисисту грозит депортация.

Как пишет The Associated Press, Джокович признал, что его проездной документ был составлен неверно. Однако неверная информация о поездке не является причиной, по которой Хоук решил, что депортация Джоковича отвечает общественным интересам, отмечает агентство.

15 января адвокаты Джоковича подали в суд документы, в которых говорится, что австралийский министр заявил: теннисист "воспринимается некоторыми как талисман общества, настроенного против вакцинации".

Присутствие Джоковича в Австралии может представлять риск для здоровья и "хорошего порядка" австралийской общественности, считает Хоук.