Джоковичу повторно аннулировали визу в Австралии, ему грозит депортация

По информации журналиста, решение принял лично министр иммиграции Алекс Хоук, а юристы Джоковича планируют обжаловать решение.

Отметим, 13 января Джоковича, несмотря на неопределенность с визой, включили в жеребьевку Australian Open, который состоится с 17-го по 30 января. Сербского спортсмена "посеяли" на турнире под первым номером, сообщается на сайте турнира.

Контекст:

Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок.

5 января стало известно, что в Австралию Джоковича не пустили из-за неправильно оформленных визовых документов, причем это выяснилось уже тогда, когда Джокович летел в Мельбурн из Дубая. МИД Сербии выразил протест Австралии из-за аннулирования визы теннисисту.

10 января Федеральный окружной суд Австралии удовлетворил апелляцию Джоковича, которую спортсмен подал из-за аннулирования его визы. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилете в Австралию.

Джокович – действующий победитель Australian Open, он девять раз выигрывал турнир.