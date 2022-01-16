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Джокович проиграл апелляцию, его депортируют из Австралии. Серб прокомментировал решение суда

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Джокович не сможет защитить титул на Australian Open
Джокович не сможет защитить титул на Australian Open
Фото: ЕРА

16 января первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович проиграл апелляцию на второе решение об аннулировании ему визы в Австралию из-за отсутствия документов о вакцинации от COVID-19. Об этом проинформировала австралийская телекомпания АВС.

Джокович намеревался защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису, однако федеральный суд признал законным решение министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, который 14 января повторно аннулировал визу серба.

Теперь Джоковича должны депортировать из страны.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который еще 5 января прогнозировал, что невакцинированного серба отправят домой "следующим самолетом", приветствовал единогласное решение судей.

Комментируя результат апелляции, Джокович заявил, что "крайне разочарован решением", но уважает решение суда и будет "сотрудничать с соответствующими органами" при отъезде из Австралии.

Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).

5 января, после приземления в аэропорту Мельбурна, визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл суд. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилету в Австралию.

Контекст:

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января.

Джокович выигрывал этот турнир девять раз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

На 14 января 2022 года в мире, по данным ВОЗ, подтвердили 318,6 млн случаев коронавирусной инфекции (в Австралии – 1,2 млн.). Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года, в Австралии, по данным Bloomberg, полностью привито почти 78% населения.

Теги: медицина, Австралия, теннис, вакцинация, Мельбурн, Australian Open, Новак Джокович, апелляция, инфекция, премьер-министр, Скотт Моррисон, суд, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки, турнир
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