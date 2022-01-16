Джокович проиграл апелляцию, его депортируют из Австралии. Серб прокомментировал решение суда

Джокович намеревался защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису, однако федеральный суд признал законным решение министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, который 14 января повторно аннулировал визу серба.

Теперь Джоковича должны депортировать из страны.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который еще 5 января прогнозировал, что невакцинированного серба отправят домой "следующим самолетом", приветствовал единогласное решение судей.

Комментируя результат апелляции, Джокович заявил, что "крайне разочарован решением", но уважает решение суда и будет "сотрудничать с соответствующими органами" при отъезде из Австралии.

Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).

5 января, после приземления в аэропорту Мельбурна, визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл суд. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилету в Австралию.