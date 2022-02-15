"Я готов заплатить такую цену". Джокович не намерен прививаться от COVID ради участия в турнирах Большого шлема

В частности, теннисист заверил, что не хочет ассоциироваться с движением "антиваксеров", но выступает за право человека самостоятельно принимать решение о прививках.
Отвечая на вопрос, готов ли он пожертвовать участием в турнирах Roland Garos или Wimbledon, чтобы не прививаться от коронавирусной инфекции, Джокович сказал, что "готов заплатить такую цену".
Джокович занимает первую строчку рейтинга ATP, он один из самых титулованных теннисистов. Известен скептическими высказываниями о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Из-за отказа привиться Джокович в начале текущего года уже пропустил один из турниров Большого шлема – Australian Open. В частности, перед прилетом в Австралию серб сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).
5 января после приземления в аэропорту Мельбурна визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилету в Австралию.
14 января визу Джоковича аннулировали повторно, суд подтвердил это решение. 16 января серба депортировали из Австралии.