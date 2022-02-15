"Я готов заплатить такую цену". Джокович не намерен прививаться от COVID ради участия в турнирах Большого шлема

В частности, теннисист заверил, что не хочет ассоциироваться с движением "антиваксеров", но выступает за право человека самостоятельно принимать решение о прививках.

Отвечая на вопрос, готов ли он пожертвовать участием в турнирах Roland Garos или Wimbledon, чтобы не прививаться от коронавирусной инфекции, Джокович сказал, что "готов заплатить такую цену".